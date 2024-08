Após choro em estreia, Ana Castela comove Barretos com hits e 'novo' cavalo

Ana Castela, 20, arrastou uma multidão de fãs para o show na terceira noite da 69ª Festa do Peão de Barretos 2024. A artista mais ouvida do Spotify no Brasil mostrou ao público que deixou o choro de sua estreia no passado e assumiu o posto de estrela da música sertanejo.

O que aconteceu

Esbanjando confiança e simpatia, a cantora mostrou que o choro em 2023 por não conseguir atingir uma nota musical foi um acidente de percurso. "Que alegria poder estar de volta, minha gente. Agora sem chorar na frente de tanta gente."

Show em Barretos teve o primeiro sucesso de Ana Castela em destaque, o hit Pipoco, para embalar o público. Ela ainda cantou as canções "Bombonzinho", "Palhaça", "Roça em mim", entre outras.

Festa do Peão de Barretos: Ana Castela abriu a terceira noite de shows em Barretos Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Cavalo gigante da brasileira mais ouvida do Spotify também voltou à Barretos. Durante a música "Nosso quadro", ela exibiu ao público que a relíquia passou por uma costumização e está todo trabalhado nas cores prata e rosa.

Agora vai começar a breguice. Nós customizamos ele. Tá lindo. Ana Castela, brinca com os fãs em Barretos.

Ponto alto da apresentação da boiadeira ocorreu na música "Fronteira". O novo hit da artista com o namorado, o cantor Gustavo Mioto, comoveu os fãs presentes no palco principal.

Festa do Peão de Barretos: Ana Castela mostra cavalo caracterizado aos fãs Imagem: Webert Belicio/ Agnews

* Os repórteres viajaram ao evento a convite da organização