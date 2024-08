Alain Delon: Brigados, filho do ator disputarão herança milionária; entenda

O ator francês Alain Delon morreu ontem, aos 88 anos, e deixou uma fortuna milionária para ser dividida entre seus filhos, que nos últimos anos foram notícia na imprensa pelo raxa interno. O famoso deixou metade de seu patrimônio para a filha, com quem mantinha melhor relação, enquanto os outros filhos dividiriam os outros 50%.

Fortuna e briga

Delon acumulou uma fortuna ao longo de sua carreira. Com 89 títulos no currículo, o artista chegou a faturar um milhão de euros por filme gravado e conseguiu erguer um império entre 150 e 300 milhões de euros, conforme estima a imprensa internacional.

Além da carreira artística, Alain também foi um empresário de sucesso. Ele investiu em áreas do setor imobiliário, perfumaria, companhia aérea, boates, cassinos, entre outros empreendimentos.

Fortuna será dividida entre os filhos de Delon, que estão brigados. O ator era pai de Anthony, 59, do relacionamento com a atriz Nathalie Delon, e de Anouchka, 33, e Alain-Fabien, 29, do relacionamento com Rosalie van Breemen.

Alain nunca teve o melhor dos relacionamentos com o primogênito. Anthony foi mandado para uma pensão aos 10 anos. Já adulto, foi preso por porte de armas. Depois, tentou lançar uma marca de roupas, mas foi proibido pelo pai de usar o nome "A Delon".

Rixa entre irmãos veio a público em janeiro de 2024. Anthony acusou a irmã de deixar o pai vulnerável ao esconder possíveis doenças. "Minha irmã nunca nos informou que, entre 2019 e 2022, meu pai havia sido submetido a cinco testes cognitivos durante suas visitas à clínica na Suíça e que ele não passou em nenhum deles", afirmou o filho do ator.

Alain não gostou das declarações do filho. Na época, o advogado do ator, que também defendia Anouchka, disse que "essas histórias" o afetavam terrivelmente.

A defesa de Alain e Anouchka anunciou que iria processar Anthony. As denúncias seriam por difamação, calúnia, assédio e ameaças. "Alain não suporta a agressividade de seu filho Anthony, que continua dizendo que ele está senil".

Anthony afirmou que a desavença não era pela herança, mas sim sobre quem cuidaria do pai em seus últimos momentos. Ele defendia que Alain continuasse em sua residência em Douchy-Montcorbon, na França, que seria sua vontade original.

Já Anouchka queria que o pai retornasse à Suíça, onde tinha residência administrativa e possuia nacionalidade desde 1999. A também atriz afirmou ter receio que seu pai voltasse a ser considerado cidadão francês, o que resultaria num "grande imposto" após sua morte.

O caçula, Alain-Fabien, estava ao lado de Anthony. Embora tenha rechaçado as primeiras afirmações sobre suicídio assistido, também passou a acusar a irmã de manipular o pai.

Alain-Fabien Delon em 2023 Imagem: Edward Berthelot/WireImage

Em abril, o ator foi posto sob "proteção judicial reforçada". O juiz do caso nomeou um novo tutor, que respondia ao Estado para representar Alain.

Mais um filho?

Filho não reconhecido. Além destes filhos, Ari Boulogne, também conhecido como Ari Päffgen, se dizia filho de Delon. Ele foi achado morto em maio de 2023, após uma overdose de heroína. O ator francês nunca reconheceu a paternidade de Ari, que seria fruto de uma relação do ator com a cantora Nico.

Semelhança física. Muito se falava de Ari ser parecido com Delon, pelos traços. Ele trabalhou como fotógrafo, mas ficou conhecido também por levar uma vida de "sexo, drogas e rock & roll", segundo o jornal português Correio da Manhã.