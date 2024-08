Não é fase! 10 coisas que você não deve dizer a mulheres bissexuais

"É só uma fase de indecisão": esta é uma das frases que mulheres bissexuais mais costumam escutar. O problema é que elas sabem que não são indecisas, só gostam, mesmo, tanto de homens quanto de mulheres.

Conversamos com algumas mulheres bi e elas contaram o que não aguentam mais ouvir sobre a sua orientação sexual. É bom saber e necessário respeitar:

1. "Chama uma amiga para sair com a gente"

Ter sua bissexualidade vista como fetiche, apenas como uma forma de provocar tesão, é algo que incomoda a maioria das entrevistadas. Elas relataram que muitos homens já acham que é uma deixa para convidar outra mulher para sair junto - o que é errado e humilhante.

2. "Com mulher não é traição"

Quando estão em relacionamentos com homens, as entrevistadas contam que é comum ter o aval do companheiro para que saiam com outas mulheres. Mas, para elas, isso indica um problema. A falta desta sensação de "ameaça" é um sinal de que a bissexualidade feminina não é levada a sério.

3. "Por que não fica só com homem? É mais fácil"

Com frequência, mulheres bi são tratadas como se pudessem escolher com quem vão se envolver e não como se seu desejo, por ambos os gêneros, fosse algo espontâneo.

4. "É só diversão"

É errado achar que a bissexualidade tem a ver só com pegação ou que é uma "bagunça". Estamos falando de sentimentos aqui, ok?

5. "Vai me trocar por um homem"

As entrevistadas contaram que acontece de mulheres lésbicas não quererem se envolver com as bissexuais por acharem que vai ser mais fácil abandoná-las por um homem. Isso faz com que a traição - e até a confiança - fiquem em segundo plano, apagando as pessoas bissexuais.

6. "Você é lésbica, só cedeu à heteronormatividade"

Quando se envolvem com alguém do mesmo sexo, as bissexuais muitas vezes ouvem que, na verdade, são lésbicas e que estavam "cedendo ao padrão heteronormativo porque é mais fácil". A questão é que, quando estão com mulheres, elas sofrem homofobia, e quando estão com homens, machismo. Nenhum dos dois é fácil.

7. Chamar de vetor de doenças

Por ter se relacionado com homens antes, as garotas bissexuais às vezes ouvem de mulheres que elas podem estar trazendo doenças sexualmente transmissíveis para as lésbicas. Vale lembrar que é possível contrair DSTs em relações entre mulheres também.

8. "Mais homem ou mais mulher?"

Muita gente chega com a pergunta de se a pessoa fica mais com um ou com o outro. É como se a pessoa só pudesse ser bissexual se sempre ficasse exatamente com a mesma quantidade de homens e mulheres. Errado!

9. "Bi, de biscate"

É comum que as mulheres bissexuais sejam vistas como promíscuas, em um julgamento que mistura preconceito e machismo. Que fique claro: não é porque pode se interessar pelos dois gêneros que as pessoas bi vão dar em cima de todo mundo.

10. "É só uma fase"

Praticamente todas as entrevistadas contaram ouvir que não são bissexuais, que se trata só de uma fase de curiosidade. O detalhe é que, para elas, o interesse por homens e por mulheres não tem nada de fase, é como sua sexualidade é.