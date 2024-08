De piscina de 100 m a 'loja da Havan': as 'humildes' mansões dos sertanejos

Famosos por vezes fazem pedidos curiosos para seus camarins em shows, mas esta particularidade acaba aparecendo muitas vezes em suas casas — que o digam as mansões dos sertanejos.

Da "loja da Havan" de Gusttavo Lima à sinuca "motorizada" de Rodolffo, conheça algumas das propriedades luxuosas dos artistas:

Gusttavo Lima

O cantor, que possui diversos endereços, adquiriu em fevereiro uma nova mansão em Miami que custou R$ 60 milhões, revelou o colunista Lucas Pasin.

A propriedade possui seis suítes, uma piscina de borda infinita que fica em frente ao mar, salas de jantar, de estar e de jogos, um bar aquático, banheiro de hidromassagem, e barcos e jet ski na porta.

Mansão de Gusttavo Lima em Miami Imagem: Reprodução/Instagram

Mas não é por este endereço que Gusttavo é famoso: é dele a "mansão da Havan" em Goiânia (GO), que virou meme em 2020 depois que o cantor revelou a fachada no X (então Twitter) e internautas acharam a estética de inspiração grega — há quem diga que a referência tenha sido a Casa Branca, residência oficial do presidente dos EUA — muito parecida com a fachada da loja.

Até a própria Havan entrou na brincadeira na ocasião:

Durante a pandemia, mais detalhes do imóvel, como a área da piscina, tornaram-se conhecidos do público durante as lives realizadas pelo cantor.

Um dos espaços da mansão de onde o cantor executou suas lives Imagem: Reprodução/Youtube

Gusttavo Lima fez live direto da sua casa em Goiânia Imagem: Reprodução/Instagram

Zezé di Camargo

O cantor é outro nome que tem um portfolio variado de propriedades, como uma casa nos EUA, uma cobertura em Santa Catarina e, a mais famosa, a fazenda É o Amor, em Araguapaz, no interior de Goiás.

O local possui lago, quiosque, campo de futebol, amplas acomodações na sede, entre outros confortos. Conheça no "tour" feito por Camilla, uma das filhas de Zezé:

O imóvel está avaliado em R$ 65 milhões, segundo estimativa deste ano do Observatório dos Famosos, parceiro de Splash, mas não serve apenas como residência da família Camargo. Isto porque Zezé cria milhares de cabeças de gado Nelore na propriedade, que chega a negociar em leilões, sendo esta uma das fonte de renda do cantor.

Fachada da fazenda "É o Amor", de Zezé di Camargo; local está avaliado em R$ 65 milhões Imagem: Reprodução

A fazenda, segundo a ex do cantor, Zilu Godói, era um dos lugares favoritos dos filhos do casal, Wanessa, Camilla e Igor Camargo. Ela pode ser vista em detalhe no documentário em série "É o Amor", da Netflix, em que o cantor e Wanessa discutiram temas espinhosos para a família.

Atualmente, o cantor também tira do papel outro sonho, uma mansão na Chapada Diamantina em estilo neoclássico, projeto que vem sendo executado pela arquiteta Ilana Santiago. Conheça:

Leonardo

Assim como Zezé não vive apenas de música, mas também de sua criação de gado na Fazenda Talismã. Segundo o programa Globo Rural, da TV Globo, a propriedade em Jussara (GO) está avaliada em R$ 60 milhões.

Por ali, o sertanejo cria cerca de 5 mil cabeças para engorda, venda e criação. A nora do cantor, Virginia Fonseca, mostrou detalhes do imóvel em seu canal no Youtube:

O local ainda possui estrutura de lazer das quais desfrutam familiares e amigos, como a mansão-sede, quadras esportivas, cavalos, lago, jet ski, quadriciclo, piscina, área de jogos, churrasqueira e até igreja.

Esta não é a única propriedade de Leonardo, que ainda mantém outras fazendas de criação, mas a mais antiga, batizada com o nome de um de seus maiores sucessos.

Zé Felipe

O filho de Leonardo e a esposa, Virginia Fonseca, possuem diversos imóveis, entre eles uma casa de praia em Mangaratiba (RJ) e uma nova mansão em um condomínio fechado de Goiânia (GO).

O imóvel está em fase final de obras e terá sete mil metros quadrados de área construída, além de sete suítes, revelou o parceiro de Splash, Hugo Gloss.

Só o quarto de Virginia e Zé, que esperam o terceiro filho, terá dois banheiros e um enorme closet. A mansão ainda conta com piscina de 100 metros quadrados, toda em pedra natural, além de sauna, jardim de inverno, brinquedoteca, lareira, elevador, academia, ofurô e salão de beleza.

Entre outros mimos estão um cofre na penteadeira e uma tevê que sai do teto do banheiro.

Veja mais detalhes:

Rodolffo

O sertanejo mora em Goiânia em uma mansão que fica em um dos dos condomínios mais requintados da região. A casa do cantor conta com uma mesa de sinuca Mustang New York World's Fair, comprada por aproximadamente R$ 18 mil.

A enorme área de lazer já foi usada para gravação de DVD da dupla com Israel e nela há piscina, campo de futebol, área gourmet com churrasqueira e fogão à lenha.

O imóvel conta, ainda, com suítes, cinema particular e hidromassagem.

Quintal da mansão do sertanejo Rodolffo, do "BBB 21", em Goiânia Imagem: Reprodução / Instagram

Xororó

O pai de Sandy e Junior não costuma mostrar suas propriedades, mas ele possui uma luxuosa fazenda no interior de Goiás, segundo a revista Caras. O endereço conta com piscina, ampla área de lazer para a família, lago e criação de gado. Veja alguns detalhes:

Naiara Azevedo

A sertaneja possui uma fazenda em Varjão (GO) batizada de "50 Reais", em homenagem à sua música de maior sucesso, revelou o Globo Rural em 2023.

A propriedade serve como um refúgio e uma volta às origens para a cantora, cujo pai trabalhou em lavouras no Paraná, mas também conta com sede bem equipada, lago com peixes e plantaçã de hortaliças e temperos — como cheiro verde, manjericão, cebolinha e coentro.

Naiara ainda cria cavalos, porcos, galinhas, cabras e uma matilha de mais de 20 cães no espaço.

Maiara

A irmã de Maraisa também possui ampla mansão em Goiás, com lago e piscina. Ela não divulga muitos detalhes do imóvel, mas é possível ver alguns detalhes em breves vídeos compartilhados pela cantora no Instagram.

Mansão de Maiara em Goiânia Imagem: Reprodução/Instagram