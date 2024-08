Família Leonel cai para trás após anúncio de Blandina

Ariosto insiste em falar com Zefa Leonel antes de finalizar a rescisão do contrato. Caridade cuida de Primo Cícero. Deodora revela a Vespertino que planeja se casar com Ariosto.

Durante uma conversa com Artur sobre Deodora, Ariosto é escutado por Marcelo Gouveia. Quinota comunica a Zefa Leonel as exigências de Ariosto para rescindir o contrato, deixando Seu Tico Leonel furioso.

Caridade encontra Esperança, que estava desaparecida. Marcelo tenta criar discórdia entre Nastácio, Benvinda e os Leonel.

Artur fica ansioso por não conseguir contar a Quinota sobre o acidente com Blandina. Blandina reúne toda a família para anunciar sua separação. Zefa Leonel decide procurar Ariosto para discutir a situação.