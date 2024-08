Wanessa Camargo comenta relação com ex-marido e Isis Valverde: 'Querida'

Wanessa Camargo, 41, comentou sobre a relação que tem com o ex-marido, Marcus Buaiz, 45, e a noiva, Isis Valverde, 37.

O que aconteceu

A cantora, que tem dois filhos com o empresário, José Marcus, 12, e João Francisco, 10, contou como foi para os filhos lidar com a separação. "Sofri com a separação dos meus pais, principalmente quando você tem filhos pequenos que não entendem. Para eles estava tudo bem. Eles falavam: 'A gente resolve'. No primeiro ano foi um processo mais dolorido.", disse em entrevista ao Melhor da Tarde.

Mas hoje eles estão bem, estão vendo o pai feliz e estão me vendo bem. Com o tempo vão compreendendo as coisas. De vez em quando rola um: 'Estou com saudades do pai'. Mas estão superbem Wanessa Camargo

Separados desde 2022, Marcus está noivo de Isis Valverde, enquanto Wanessa namora Dado Dolabella. "Rola a insegurança de perder de alguma forma, eles não têm discernimento de entender que em uma separação eles vão perder o pai e mãe. Eu e o Marcus entendemos desde o começo que independentemente de qualquer situação que a gente tivesse que ajustar entre a gente como casal, a gente faria o melhor."

Somos filhos de pais separados e sofremos com isso. A gente falou: 'Não vamos fazer nossos filhos passarem pelo que a gente passou. Vamos tentar manter respeito, amizade e carinho. A gente está junto nessa. A gente é muito parceiro. Na hora que tem que lidar com as questões de dificuldades dele, somos nós dois que vamos sofrer e mais ninguém Wanessa Camargo

Wanessa contou como os filhos reagiram à noiva do ex, Isis Valverde: "Ela é uma pessoa superquerida, tem filho também. A única coisa que eu perguntei: 'Vocês gostaram da tia Isis? Ela foi legal com vocês?'. Eles responderam: 'Super'. Então é isso, legal!"