Sally Field revela atitude de Robin Williams em momento trágico: 'Temos que tirar você daqui'

Sally Field, colega de elenco de Robin Williams em Uma Babá Quase Perfeita, revelou uma história inédita e comovente sobre o ator em uma entrevista à Vanity Fair. O relato, que detalha o lado sensível de Williams, foi divulgado com a aproximação dos 10 anos da morte do ator, que ocorre no próximo domingo, 11.

De acordo com Field, Williams foi responsável por mudar todo esquema de filmagens de Uma Babá Quase Perfeita ao ficar sabendo da morte do pai da atriz. Ela relembrou como o ator percebeu seu estado delicado, por mais que ela tenha tentado disfarçar o ocorrido.

"Eu recebi uma ligação de um médico dizendo que meu pai havia morrido - um derrame massivo. Eu estava obviamente muito impactada. Entrei no set tentando atuar, com todas as minhas forças. Eu não estava chorando. O Robin veio, me puxou para fora do set e perguntou ‘você está bem?’."

Ao compartilhar o que havia acontecido, a atriz disse que Williams agiu prontamente: "‘Meu Deus, a gente precisa tirar você daqui agora’", disse o ator, que serviu também como produtor no longa. "E ele fez acontecer - eles filmaram sem mim pelo resto do dia. Eu pude voltar para casa, falar com o meu irmão, fazer os trâmites. Este é um lado de Robin Williams que as pessoas raramente sabem, ele era muito sensível e intuitivo".

Dirigido por Chris Columbus, Uma Babá Quase Perfeita foi lançado em 1993 e se tornou um dos filmes mais icônicos da carreira de Williams.

Robin Williams foi encontrado morto em sua residência na Califórnia aos 63 anos, em 11 de agosto de 2014. O ator morreu de asfixia por enforcamento, e a causa da morte foi oficialmente registrada como suicídio.