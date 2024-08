Quem é Rodrigo do Nascimento, comentarista da Globo criticado por velocista

Comentarista da Globo em provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris, Rodrigo do Nascimento, 29, foi criticado pela velocista Ana Cláudia Lemos, por anos protagonista do 4x100m feminino do Brasil, após comentário na TV.

Quem é Rodrigo

De fora das Olimpíadas, Rodrigo do Nascimento foi escolhido pela Globo para compor a equipe de transmissão em 2024. É a primeira vez que o atleta desempenha papel na TV.

Concentrado e atento a todos os detalhes. Aprendendo muito e dando o meu melhor em cada momento. Temos muitas oportunidades de medalhas ainda, vamos juntos torcer para o nosso Time Brasil.

Rodrigo Nascimento via Instagram

No Instagram, ele é seguido por mais de 27 mil seguidores. Na rede social, ele compartilha a rotina de treinos e conquistas esportivas, como as dos Jogos Pan-Americanos — ele foi campeão em 2019 e 2023 no revezamento 4x100m — e a do campeonato mundial — ele foi campeão em 2019.

Após competir nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Rodrigo acabou de fora da convocação para 2024 de forma surpreendente. Isso porque Hygor Gabriel, um garoto que treina a partir de vídeos de Youtube em Natal (RN), foi prata no Troféu Brasil e tirou a vaga do agora comentarista da Globo, que era o quarto melhor do país nos 100m pelo ranking.

Conheceu o atletismo aos 14 anos durante os Jogos Escolares de Itajaí (SC), onde nasceu. Chegou a ser convidado para treinar em uma pista de atletismo, mas seu negócio era o futebol. Aos 17, quando já havia deixado de investir no futebol e virado office boy para ajudar a mãe em casa, aceitou outro convite e resolveu aceitar.

O que aconteceu

O que disse Ana Cláudia Lemos: "Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100m, treinador esse que é o treinador dele pessoal. Gente, que absurdo é esse, um comentarista que deveria falar a verdade, está dizendo que os atletas têm que repensar? Conta aqui, Rodrigo, os bastidores. Conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas, (você não se diz capitão?). Desculpa, você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu".

O que disse Rodrigo e motivou a crítica de Ana Cláudia Lemos: "Infelizmente não fizemos uma boa largada, não tivemos uma corrida boa de todo mundo. [...] Olhando as parciais a gente viu que ninguém correu muito bem. Já sabia um pouquinho, pela fase que estamos passando na velocidade, agora é fechar o ciclo, virar a página de alguma forma e rever tudo o que foi feito de errado, o que a gente pode acertar novamente. Porque não pode ficar assim, não podemos ficar fora das grandes competições com o currículo que a gente tem."

Rodrigo é treinado por Victor Fernandes, contratado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como técnico do 4x100m tanto masculino quanto feminino — na prática, ele só trabalha com os homens. As mulheres não tiveram camping e foram treinadas informalmente por Katsuhico Nakaya em São Paulo. Ao chegar no Mundial, a escalação delas foi alterada e o desempenho foi muito ruim.

A reunião que Ana Cláudia pede para Rodrigo contar aconteceu nos EUA, no começo do ano, durante um camping do qual participaram os principais atletas do país (incluindo Rodrigo, Paulo André e três dos que correram hoje) e seus treinadores. Em determinado momento, Rodrigo chamou os companheiros para uma conversa reservada em um quarto e só permitiu a presença de Victor. Os demais treinadores foram barrados, o que teria gerado depois uma discussão. Atletas e treinadores voltaram do camping reclamando da falta de treinamentos específicos de revezamento, como de passagem de bastão.

Do camping, o time foi para as Bahamas, onde correu mal o Mundial de Revezamentos e não conseguiu a vaga olímpica de imediato. A vaga só veio na "repescagem", pelo ranking mundial, graças a um resultado do ano passado