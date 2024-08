Qual será o prêmio do reality show Estrela da Casa? Confira detalhes

A Globo anunciou, nesta quinta-feira (8), os nomes dos 14 participantes do Estrela da Casa. O novo reality musical estreia no próximo dia 13 de agosto e tem prêmio R$ 500 mil em jogo, além de um contrato com a Universal Music.

Como será o Estrela da Casa?

Programa também oferece gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país ao vencedor. Os competidores precisarão conviver em uma casa montada nos Estúdios Globo durante toda a competição.

O novo reality show terá confinamento total de 50 dias. Entre diferentes dinâmicas, os participantes também poderão curtir uma festa em todas as sextas-feiras de programa.

Eliminações acontecerão às terças-feiras. Ana Clara anunciará quem deixa a competição logo após todas as apresentações do festival, quando as votações, abertas aos domingo, serão encerradas. O voto do público deve ser no competidor que merece ficar na competição.

Cantores lançam um single de seu repertório toda quarta-feira. Quem tiver a música mais ouvida se torna o "hitmaker" da semana. Participante ganha o direito de se apresentar no festival do reality show.

Prova da estrela é individual é disputada às quintas-feiras. O ganhador se torna a "estrela da semana", fica imune, conquista uma vaga para um festival e indica dois participantes para a batalha.

Provas também serão realizadas aos sábados para definir quem será o "dono do palco". O ganhador conquista uma vaga para se apresentar no festival, garante imunidade e envia um participante direto para a batalha.

Duelo acontece às sextas-feiras. Na dinâmica, dois participantes indicados pela estrela da semana escolhem uma música para apresentar ao vivo, sem plateia. Público decide vencedor via votação online.

A batalha funciona como o "paredão" do BBB. O participante que perdeu o duelo, o indicado pelo dono do palco e o mais votado pela casa no domingo, quando a votação é aberta ao público, enfrentam-se na batalha.

O festival também acontece às terças-feiras, antes do anúncio da eliminação. Além do hitmaker, a estrela da semana e o dono do palco, os cantores que estão na batalha participam de apresentações com plateia.

Confinados receberão a visita de um cantor consagrado às segundas-feiras. Convidados farão shows para o público e também poderão cantar com o participante "estrela da semana".