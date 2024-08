Por que a Meta oferece de graça IA que custou caro e é vendida por rivais?

Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta está liberando de graça o uso do seu modelo de inteligência artificial, que é tão poderoso quanto o sistema por trás do ChatGPT. Logo surge a pergunta: por que uma das empresas mais poderosas do mundo está dando de graça um serviço pelo qual os concorrentes dela cobram —e caro?

No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz discutem por que a empresa de Mark Zuckerberg investiu bilhões no treinamento e desenvolvimento de uma ferramenta para torná-la aberta e gratuita.

Isso ocorre graças ao modelo open source (código aberto) do Llama 3.1, modelo com poder comparável ao GPT 4o, versão mais recente do sistema da Open AI. Empresas que querem embutir o sistema da dona do ChatGPT em suas plataformas precisam desembolsar uma grana pra isso, enquanto a Meta oferece seus serviços "de forma gratuita".

Ao mesmo tempo que ela quer incorporar os modelos dentro de seus serviços, ela quer fortalecer o ecossistema de uso da inteligência artificial com outras empresas, fazendo com que fiquem dependentes do seu modelo. Se mais pessoas estão usando, o próprio modelo de código aberto ganha força

Diogo Cortiz

Ou seja, a esperança da empresa é que o modelo gratuito torne-se um padrão da indústria.

Nem tão 'open' assim

Contudo, ao analisar as letras miúdas, fica claro que o "open source" da Meta não é tão "open" assim. Nada parecido com o Linux, sistema operacional inteiramente aberto, em que os usuários podem acessar o código fonte e modificá-lo como desejar. O que a Meta disponibiliza, na verdade, são os "pesos" e não o código fonte inteiro.

Quando estamos falando desses modelos de IA, estamos falando de rede neural e essa rede neural acaba sendo como se fossem neurônios conectados. Conforme forem sendo treinados, ela vai se reconfigurando a partir desses parâmetros, que são os pesos de conexão entre os modelos. O aprendizado da IA está nesses pesos

Diogo Cortiz

Com isso, o usuário não tem acesso, por exemplo, ao conjunto de dados usados.

E tem mais: caso a empresa que esteja usando o Llama 3.1 possua uma base de usuários superior a 700 milhões, aí é preciso pedir uma licença adicional.

Parece que a Meta está fazendo um caminho que já vimos, que é o das redes sociais. Muito se discutiu que, se a gente não está pagando nada, provavelmente o produto somos nós

Helton Simões Gomes

Ele compara a outros movimentos de Big Techs, como o Google inicialmente oferecer o Docs gratuitamente para depois vender pacotes de armazenamento na nuvem para os arquivos produzidos nos aplicativos do Workspace. Talvez este seja um caminho trilhado pela Meta, acrescenta.

