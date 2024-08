Globo anuncia participantes do reality show Estrela da Casa; confira

Acabou a espera! A Globo anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (8), os nomes dos 14 participantes do Estrela da Casa.

O novo reality musical da emissora carioca estreia no próximo dia 13 de agosto e tem prêmio R$ 500 mil em jogo, além de um contrato com a Universal Music.

Conheça os participantes do Estrela da Casa:

MC Mayarah - 29 anos

Natural do Rio de Janeiro, MC Mayarah trabalha desde criança para ajudar a família e ter o próprio dinheiro. Ela vendeu balas de coco, fabricou pulseiras e hoje atua como camelô. Sua paixão pela música aconteceu ao entrar num grupo de canto coral da igreja por incentivo do avô e, atualmente, canta músicas do gênero funk para retratar sua infância humildade e o empoderamento feminino.

É a minha chance de ter um quintal grande para o meu filho correr e poder colocar uma piscina de mil litros.

MC Mayarah

Estrela da Casa: MC Mayarah é uma das participantes da casa Imagem: Divulgação/Globo

Rodrigo Garcia - 24 anos

Garçom, cantor e compositor, Rodrigo Garcia é morador de Manaus, no Amazonas. Ele se apaixonou pela música ao ver o tio DJ atuar em festas e já trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro e maitre. No Estrela da Casa, ele irá defender os rítimos forró e piseiro em suas apresentações.

No final busquei o que eu gosto, quero e sonho. Quero a oportunidade de mostrar tudo isso para as pessoas que não acreditaram em mim.

Rodrigo Garcia

Estrela da Casa: Rodrigo Garcia é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Heloísa Araújo - 23 anos

Natural de Alagoas, Heloísa Araújo é artesã, cantora e compositora e é filha de pai branco e mãe indígena. Orgulhosa de suas origens, a jovem gosta de compor sobre a luta e o cotidiano do seu povo e canta sertanejo romântico, ritmo que vai representar na competição.

Não existe ninguém melhor do que nós mesmos para falar da nossa história. Heloísa Araújo

Estrela da Casa: Heloísa Araújo é uma das participantes do programa Imagem: Divulgação/Globo

Ramalho - 23 anos

Natural de Jacareí, interior de São Paulo, Ramalho é cantor, compositor, músico e rapper. Inspirado pelo pai, que cantava em barzinhos, o paulistano descobriu sua vocação em batalhas de rima no recreio da escola e nas pistas de skate.

Estou no corre de alcançar o respeito das minhas referências, mas também fazer nome no rap nacional. Quero ser um espelho para os artistas independentes, que não têm recurso e acesso. Estou aqui para mostrar que a gente consegue e faz o negócio virar. Ramalho

Estrela da Casa: Ramalho é um dos participantes do reality Imagem: Divulgação/Globo

Gael Vicci - 18 anos

Ator, cantor e compositor, Gael Vicci é natural de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo. Ele cresceu vendo a mãe e a avó cantarem na igreja e, hoje, trabalha com teatro musical e contação de histórias para crianças. É apaixonado por MPB e música pop, gênero que vai defender na disputa.

Sei que ainda tenho muito para viver, mas o que vivi tem me ajudado a criar bagagem artística e maturidade. Gael Vicci

Estrela da Casa: Gael Vicci é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Evellin - 33 anos



"Doutora do Sertanejo": é assim que Evellin diz ser conhecida em Inhapim, no interior de Minas Gerais. Ela é dentista, cantora e compositora e já fez shows de abertura para cantores como Gusttavo Lima, Dilsinho e Barões da Pisadinha.

Ouço sertanejo desde criança, sou muito fã de modão e sertanejo universitário. Gosto de outros estilos, mas sertanejo eu ouço o dia todo. Evellin

Estrela da Casa: Evellin é uma das participantes Imagem: Divulgação/Globo

Unna X - 26 anos

Nascida em New Jersey, nos Estados Unidos, Unna X é filha de pais brasileiros. Atualmente, ela tem a vida dividida entre Taguatinga, no Distrito Federal, e a sua cidade natal, nos EUA, e trabalha como faxineira para conseguir custear o sonho musical.

Esse programa tem tudo o que qualquer artista sonha. Tem a oportunidade, visibilidade, o apoio e o povo. O público vai ver quem você realmente é. É tudo o que eu sempre quis e sonhei. Unna X

Estrela da Casa: Unna x é uma das participantes Imagem: Divulgação/Globo

Nick Cruz - 26 anos

O pedreiro Nick Cruz é natural de Laranjeiras e, hoje, mora em Serra, no Espírito Santo. Quando criança, a mãe o levava com frequência para os karaokês e a rotina o fez se apaixonar pela música. Ele vê o reality como a oportunidade de conseguir viver integralmente da carreira artística e entra no reality cantando pop.

Quero mudar a minha vida através da música. Sei para onde estou indo e aonde quero chegar. Nick Cruz

Estrela da Casa: Nick Cruz é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Califfa - 31 anos

Carioca, Califfa é cantor e compositor e tem um estilo musical que passeia pelo pop, samba e pelo trap. Ele já teve composições gravadas por grandes nomes como Ferrugem, Anitta, Seu Jorge e Ludmilla. O Estrela da Casa é uma aposta para realizar o sonho de deixar os bastidores e conquistar o mundo.

A gente montava e afinava os instrumentos. Um dia o Arlindo [Cruz] me ouviu passando som sozinho e falou 'você é um artista'. Dali comecei a investir na minha carreira como cantor. Hoje estou aqui por causa de uma caneta e uma voz. Califfa

Estrela da Casa: Califfa é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Leidy Murilho - 38 anos

A capixaba Leidy Murilho é cantora e compositora e mora em São Paulo. Filha de pastores evangélicos, ela começou a cantar na igreja e, até hoje, se mantém na música gospel fazendo shows e se apresentando em diferentes comunidades cristãs.

Faço versões que incluem o groove, o black e o pop que eu tanto amo. Gosto de músicas dançantes, que carregam a minha personalidade. Leidy Murilho

Estrela da Casa: Leidy Murilho é uma das participantes Imagem: Divulgação/Globo

Lucca - 26 anos

Natural de Goiânia, em Goiás, Lucca é cantor e compositor de música sertaneja. Inspirado musicalmente pelo pai e o avô, ele conta que começou a cantar na adolescência, fez dupla sertaneja com o irmão mais velho e, hoje, sonha em ser uma estrela da música.

Gravei uns vídeos, postei na internet e a galera gostou. Fiquei conhecido na minha escola. Comecei a compor, aprendi a tocar violão e me apaixonei pela música. Lucca

Estrela da Casa: Lucca é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Muse Maya - 24 anos

Atriz, cantora e compositora, Muse Maya é natural do Rio de Janeiro. Ela montou um estúdio musical em sua casa, no Morro da Babilônia, e conta que sempre gostou muito de games e que seu nome artístico vem da personagem que criou para jogar RPG. A carioca está focada em conseguir ser reconhecida como cantora.

Quero fazer sucesso, morar na pista, ter forro em casa e acústica boa para minhas músicas. Muse Maya

Estrela da Casa: Muse Maya é uma das participantes Imagem: Divulgação/Globo

Matheus Torres - 31 anos

Matheus Torres é natural de Minas Gerais, mas se mudou para São Paulo para vive, exclusivamente, da música. Hoje, ele se apresenta cantando e tocando soul, blues jazz e pop rock - este último é o estilo que escolheu para defender no Estrela da Casa.

Já tive que recomeçar do zero muitas vezes. Os desafios me motivam. Se tomo um tombo, dou uma tonteada, mas sacudo a poeira e já vou para cima de novo. Matheus Torres

Estrela da Casa: Matheus Torres é um dos participantes Imagem: Divulgação/Globo

Nicole Louise - 22 anos

Nicole Louise é de Brasília e mudou-se para São Paulo aos 17 para tentar a carreira artística. Foi jogadora de basquete, modelo e hoje trabalha com produção de conteúdo na internet, mas sonha viver da música.

Posso estar triste, feliz, com raiva, mas estou sempre cantando. Exponho meus sentimentos na música. Nicole Louise

Estrela da Casa: Nicole Louise é uma das participantes Imagem: Divulgação/Globo

O que se sabe sobre o Estrela da Casa

14 cantores disputam o prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, um gerenciamento de carreira e uma turnê no país. Eles ficarão 50 dias confinados, sendo desafiados pela produção semanalmente.

Novo programa da Globo estreia no dia 13 de agosto. O reality show será apresentado por Ana Clara, com exibição diária na Globo e trechos de desdobramentos no Multishow. O Globoplay transmitirá 24 horas a casa com os competidores.

A ex-BBB comanda o Estrela da Casa, novo reality da Globo Imagem: Divulgação/Juan Ribeiro

Dinâmicas do reality

A Jam Session acontece às segundas-feiras, garantindo a troca de experiências entre participantes e ídolos. Nela, grandes cantores terão papo íntimo com os confinados. Durante o programa à noite, faz um show exclusivo para o público. Já quem ganha o posto de Estrela da Semana apresenta um número musical com o artista.

O Festival ocorre às terças-feiras, sendo a oportunidade que os competidores têm de se apresentar no palco. A dinâmica conta com plateia e acontece ao vivo. Quem participa são: a Estrela da Semana, o Dono do Palco, o Hitmaker e três cantores que podem ser eliminados. O concorrente da eliminação que receber menos votos após a apresentação deixa o programa.

Já às quartas-feiras, os competidores lançam um single de seu repertório. Quem tiver a música mais ouvida se torna o Hitmaker da semana. O anúncio será feito por Ana Clara aos domingos.

Às quintas-feiras, acontece a Batalha, momento em que a Estrela da Semana indica dois concorrentes. É a grande votação semanal, que elimina o participante menos votado pelo público.

Nas sextas-feiras, um dos indicados tem a chance de se livrar da Batalha por meio do Duelo. Nele, os participantes escolhem duas músicas e se apresentam ao vivo, em um palco sem plateia. Durante a performance, os espectadores votam em quem querem salvar no site do Gshow.

Por sua vez, no sábado ao vivo, o Dono do Palco escolhe mais um participante para ir para a Batalha. Ele vai direto para a eliminação, sem chance de escapar dela.

Nos programas de domingo, Ana Clara convoca a votação aberta e o mais votado fecha o trio que disputa a Batalha da semana. Nas terças-feiras, um deles se despede do reality e do prêmio.

Protagonistas do Estrela da Casa

O novo programa da Globo conta com três protagonistas. Eles serão definidos semanalmente após enfrentar alguns desafios no confinamento.

O Hitmaker é eleito depois de figurar com o single mais ouvido da semana. Ele se apresenta no Festival e ainda ganha um mimo dos fãs.

A Estrela da Semana é definida depois de duas provas: uma em grupo e outra individual. A disputa em grupo acontece às quintas-feiras, seguindo o pedido do profissional que conversou com os competidores. Os vencedores da primeira etapa participam da segunda fase individual, a Prova da Estrela. Ao ganhar, o participante fica imune, se apresenta no Festival e indica dois participantes para a Batalha.

Por fim, o Dono do palco enfrenta uma "prova raiz", que acontece aos sábado, ao longo do dia. O ganhador fica imune, se apresenta no Festival e manda um adversário direto para a Batalha.