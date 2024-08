Ouvi 'PORTAL' com Rashid e entendi que um dia vou me despedir da minha avó

"PORTAL" fala sobre processos que precisamos enfrentar e atravessar sozinhos. E foi isso que eu fiz nos 60 minutos ao lado de Rashid no dia em que ele me apresentou seu quinto álbum de estúdio —ele só não sabia.

Naquela manhã chuvosa, cinzenta e fria de São Paulo, enfrentei o metrô lotado com "Cairo" no fone de ouvido. O single de Rashid antecede o lançamento do álbum e leva o nome do seu filho —fruto do casamento com Dani Rodrigues, também sua empresária.

Fui alternando "Cairo" com músicas de outros álbuns do Rashid: "Ver em Cores", "Sobrou Silêncio", "Linha de Frente". E aí voltei pra "Cairo", dei uma chorada e limpei as lágrimas. Eu já sabia que ia dar de cara com um trabalho visceral e, assim como em outras músicas, nelas eu encontraria dúvidas ou respostas. "Vai ser tudo sobre relação?" Fui com esse pensamento para a audição do álbum.

Cheguei, me apresentei e logo falei do meu irmão, fã dele desde a época de Mosca, seu primeiro nome artístico. Ali comecei a responder a minha própria pergunta: "Sim, Letícia. É tudo sobre relação". Ouço Rashid porque alguém que eu amo ouve Rashid. E por aí vai.

Com você nos braços eu nem conto passos e reforço laços

Me aventuro pela luz de uma estrela, vou parar no espaço

(...)

E sempre que assustador for o caminho

Não esquece, pode pegar na minha mão

- Cairo

O rapper deu play e passamos pelas nove faixas do seu álbum, que ele diz sentir que trabalhou a vida inteira para fazer. É como se seu ídolo te convidasse para um mergulho interno e deixasse espaço pra desabafar se necessário. E lá naquele espaço você ainda dá de cara com Lagum, em "Sem Norte", Lenine em "Depois do Depois", Melly em "Levante" e Péricles em "Tom de Azul".

Rashid fala de Cairo, single do seu álbum PORTAL Imagem: Splash UOL

Assim como Rashid, já vivi uma desilusão como ele canta em "Castelos de Papel", daquelas de doer o peito, como se tivesse perdido um ente querido. Também já vi um amigo ir embora e chorei pelo fim da amizade, sem saber sequer o motivo, como ele canta em "Depois do Depois".

Onde você vai sozinho assim?

Sem rumo, sem volta, sem a minha companhia e sem tino

Onde você vai sozinho assim?

Me chama que eu vou

E talvez a gente ache um destino

- Depois do Depois feat. Lenine

"É natural falar de sentimentos, de forma livre, sem culpa e sem medo", diz o rapper. "Faz parte da missão de pai, ensinar meu filho a como ser homem sem essas amarras. Eu gosto que a música provoque a emoção. Eu quero que as pessoas se sintam livres para chorar do meu lado", me contou durante a entrevista.

O encerramento do álbum fica com "Olha Quem Voltou", uma festa familiar que transparece a emoção do reencontro, antes tomada pela dor da despedida e da saudade.

O trem da vida segue em frente

É a certeza que a gente tem

E eu na próxima estação

Na certeza que você vem

Doido pra dizer

Olha quem voltou

- Olha Quem Voltou

Rashid sorria, enquanto me explicava a cena final. Foi ali que eu percebi a saudade que eu tenho de não ter certeza sobre a finitude da vida. Dói ter consciência do fim.

Terminei a entrevista e saí de lá com a cabeça na minha cidade natal. É lá que a mulher que me faz reforçar os laços com a minha mãe reside: minha avó, de 96 anos, de quem eu já comecei a me despedir há alguns anos, eu só não tinha me dado conta ainda.

Você pode ver no começo desse texto a minha entrevista completa com Rashid e escutar "PORTAL" em todas as plataformas digitais a partir das 21h.