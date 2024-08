'No Rancho Fundo' chega ao capítulo 100 com pedido de casamento; veja fotos

Na sexta-feira (9), a novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo) chega ao capítulo 100 com pedido de casamento de Deodora (Debora Bloch) a Ariosto (Eduardo Moscovis).

O que vai acontecer

Após confessar para Vespertino (Thardelly Lima) seus sentimentos pelo dono da mineradora, a dona do cabaré pede o amante em casamento. "Eu não quero ser uma mulher qualquer, Ariosto. Eu quero ser respeitável. Eu quero ser sua mulher. Quero me casar com você", fala.

Vespertino (Thardelly Lima) ouve confissão de Deodora (Debora Bloch) Imagem: Fábio Rocha/Globo

Durante isso, no rancho fundo, Primo Cícero (Haroldo Guimarães) alerta Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) que garimpeiros ilegais tentaram invadir a Gruta Azul, mas que conseguiram capturá-los. Depois de uma discussão sobre o que fazer com eles, com direito a Zé Beltino (Igor Fortunato) querendo resolver do seu jeito, parte da família ruma para a delegacia de Floro Borromeu (Leandro Daniel) em busca de justiça e para proteger o patrimônio.

Floro Borromeu (Leandro Daniel), Zé Beltino (Igor Fortunato), Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Túlio Starling) no capítulo 100 de 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Já na prefeitura, Sabá Bodó (Welder Rodrigues), com o apoio de Dona Escolástica (Ana Mangeth) e de um escultor, coloca em prática aquela que ele considera sua grande cartada para recuperar sua imagem desgastada e valorizar os feitos da prefeitura: fazer seu próprio busto, que deve ocupar, futuramente, a praça da cidade.

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) com molde para o seu futuro busto Imagem: Divulgação/Globo

O prefeito chega a contratar Guilherme Tell (Rafael Saraiva). O rapaz fica responsável por escrever uns versos em homenagem ao marido de Nivalda (Titina Medeiros).

Sabá Bodo (Welder Rodrigues) com molde para o seu futuro busto em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.