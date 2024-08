Ney Matagrosso fala sobre sexo, política e lamenta: 'Sociedade não evoluiu'

Ney Matagrosso, 83, comentou a repercussão de uma foto publicada recentemente em seu Instagram, na qual posa sem camisa.

O que aconteceu

O cantor ironizou o frisson causado pela publicação, mas afirmou não se incomodar com a projeção do imaginário popular sobre si. "Postar foto sem camisa ainda provoca? [risos] Olha, eu não sei como me vejo no imaginário das pessoas, não. Elas projetam muita loucura, né? Mas, eu não acho tão ruim... Eu mexo com coisas delas e elas reagem, também, jogando coisas em cima de mim. Mas não tem nada errado nisso", filosofou, em bate-papo com a revista Quem.

Ney admite ser até hoje assediado por fãs - mas assegura jamais ter se envolvido com um. "Tem umas pessoas dizendo [em suas redes] 'vamos encontrar comigo', mas eu nem respondo. Não vou entrar nessa. Essa coisa de cantada de fã costuma acontecer ao vivo, mas, mesmo assim, nunca me meti com fã. Sempre tive essa cautela de não atravessar a minha vida com vida de fã, porque eu sei que é uma situação complexa. Sempre evitei. Claro, quando me falam umas gracinhas assim, posso até responder, mas essas coisas de internet, nada. Não olho com seriedade, porque não são sérias."

Solteiro, ele afirma que a vida amorosa e sexual anda muito bem, obrigado - embora opções interessantes estejam em falta. "Agora, preciso encontrar pessoas que me acendam. As pessoas me acenam, só não me acendem, ultimamente."

Ney também criticou o retrocesso conservador que tem tomado conta do Brasil nos últimos anos. "Eu acho que a sociedade não evoluiu, está é mais careta. Não vou falar 'conservadora', que não é essa a palavra. A palavra é 'careta'. O Brasil sempre foi um país conservador. A gente se enganava com uma aparência, mas o interior do Brasil sempre foi conservador. Quando eu lancei 'Balada do Louco', lembro de um amigo dizer que ouviu a avó dele falar: 'Como assim? Como esse cara tem coragem de dizer que é melhor não ser normal?' Isso é uma experiência que ainda existe no interior do Brasil."

O músico explicou por que prefere nunca apoiar candidatos políticos, na contramão da maioria dos artistas hoje. "Porque não me interessa. Eu voto em quem eu quero votar, mas eu não quero esse compromisso. Prefiro não ser preso a nada para poder me manifestar até de uma maneira contrária, se for o caso. Teve um momento em que gritavam 'Fora, Temer' nos shows, mas, no palco, não vou gritar 'fora' a ninguém. Não é meu lugar para fazer isso. Eu odiava o Temer, mas não acho que o palco era o lugar para falar dele. Sou muito responsável com a minha palavra."