Mansão de Deolane Bezerra nos EUA é mal avaliada em site; saiba o motivo

Deolane Bezerra, 39, comprou mais uma casa em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A advogada adquiriu a mansão de sete quartos, muitos, temáticos, que fica bem perto dos parques da Disney. A influenciadora desembolsou cerca de R$ 5 milhões pelo imóvel.

Porém, no futuro, ela pode ter problemas, já que a compra foi para um investimento líquido e seguro em aluguéis. Segundo informações do jornal Extra, pessoas que se hospedaram no local, a casa, tem aranhas e baratas em muitos cômodos.

De acordo com o jornal, existem muitas teias e aranhas mortas perto da piscina, como relata uma pessoa que avaliou o imóvel com notas muito baixas. As baratas, inclusive, são descritas como "gigantes".

O condomínio conta com sala de jogos, toboágua e campo de golfe. Fora quadra de basquete, piscina aquecida e fogueira com vista para os fogos de artifício da Disney.