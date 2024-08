Mais orgasmos na masturbação: conheça as melhores manobras para ter prazer

Se, às vezes, o sexo com penetração não é a melhor fonte de prazer de várias mulheres, a masturbação é a solução para ter orgasmos poderosos. Claro, temos sempre que buscar o nosso prazer na relação com o parceiro ou parceira —nada de fingir, hein—, mas não há nada de errado em ter sessões orgásticas com suas próprias mãos.

E falando em mãos, elas são suas grandes aliadas nesse momento. E suas carícias precisam ir muito além do clitóris. Quando se fala de masturbação, falamos tanto da região clitoriana quanto do canal vaginal. O clitóris é uma região bem extensa, não é só aquele pontinho que enxergamos, tem a parte interna também. A mulher precisa procurar a parte mais sensível para ela: as laterais, entre os pequenos ou grandes lábios ou a ponta. E é importante lembrar que essa não é a única zona erógena capaz de aumentar o tesão em nosso corpo —e cabe a nós, por tentativa e erros, descobri-los.

Para ter orgasmos potencializados durante a masturbação é necessário fugir do básico: apenas carícias no clitóris. Um ambiente com um clima especial, lubrificante, posições, sex toys, estímulos externos... Tudo é bem-vindo quando o assunto é melhorar seu momento de prazer. Não há regras. O estímulo no clitóris pode ser esfregando ou com movimentos circulares. O ideal é você estar em um momento seu, em um lugar que fique à vontade.

As mãos são aliadas poderosas na hora de ter prazer sozinha Imagem: Alexmia/Getty Images/iStockphoto

Além das mãos, sua lista de estímulos para um orgasmo em potência deve ter lubrificante (que em sex shops você encontra em diversos modelos, que esquentam, esfriam, vibram, à base de água ou silicone), posições diferentes e, por que não, um sex toy?

Experimente outras posições

Nosso corpo é uma grande descoberta. E os pontos de prazer acabam ganhando destaque quando nos damos a oportunidade de experimentar algo novo. Faça mais do que se deitar de pernas abertas de barriga para cima para potencializar o seu orgasmo. Antes da masturbação, vale acrescentar alguns travesseiros ou almofadas embaixo do bumbum, para facilitar o acesso de sua mão ao clitóris. Além disso, pernas abertas ou fechadas trazem diferentes tipos de estímulos.

Algumas mulheres vão preferir estímulos com as penas mais fechadas, fazendo uso de um vibrador, ela sentirá mais os estímulos nas paredes vaginais, mas se ela sentir prazer na borda do clitóris, que fica entre os pequenos e grandes lábios, o ideal é que ela fique com as penas mais afastadas.

Vale também fazer a posição de cowgirl com um travesseiro. A fricção no tecido fará com que você chegue ao prazer. A mudança de posição ainda permite que você use as mãos para estimular os mamilos. Dá também para tentar uma nova versão no braço do sofá. E, claro, não vamos esquecer da masturbação no banho com o bom e velho chuveirinho. O jato pode estimular a ponta do clitóris, mas só do lado de fora. Nada de colocá-lo dentro do canal vaginal, hein?

Aposte nos sex toys

O que não falta são modelos de sex toys que podem ajudar em seu prazer sola. De bullets, aqueles bem pequenininhos, a sugadores de clitóris, que, como o nome já diz, fazem o movimento de sucção na estimulação, você tem uma imensidão de opções para escolher o que melhor combina com a sua preferência de estímulos.

Existem opções tanto para estímulos clitorianos quanto vaginais, com níveis de velocidade de vibração diferentes. Tem mulher que gosta de pouca vibração, outras curtem uma vibração maior. Para descobrir qual terá mais sucesso em seu prazer, comece com um bullet e, se gostar, experimente outros modelos. Só não vale esquecer o lubrificante.

Passo a passo do prazer

A seguir, veja o que você pode fazer para ter mais prazer na masturbação.

Esteja em um local adequado e tranquilo;

Deite-se e coloque almofadas apoiando suas costas e deixe as pernas entreabertas, com o quadril mais para frente, e escolha um lubrificante (os siliconados dão a sensação de toque pele com pele);

Coloque o lubrificante nas mãos e aproxime da vulva com delicadeza e devagar. A curva orgástica da mulher cresce gradativamente;

Faça uma conchinha com a mão e comece a acariciar suas coxas, trazendo o sangue para a região genital. Faça movimentos de baixo para cima, desde o joelho até a vagina, com as duas mãos. O clitóris é um órgão que se enrijece com a passagem de sangue. É importante fazer tudo devagar, sem pressa;

Vale também colocar uma música gostosa no fundo, para criar um clima;

Após as pernas, trabalhe os lábios externos da vagina. Passe o dedo de baixo para cima na lateral e intercale a pressão;

Faça um V com os dedos e afaste os lábios externos para trabalhar os lábios internos. Continue os movimentos de baixo para cima, deslizando sobre os lábios bem lubrificados. Prenda-os delicadamente em meio ao V dos dedos e continue a deslizar;

Agora chegou a vez do clitóris. Abuse do lubrificante. O clitóris é a parte durinha que fica na área superior da vagina. Você vai pegá-lo com dois dedos, o polegar e o indicador, e fazer o movimento de empinar pipa, bem devagar, até chegar ao ponto que quiser. Faça sempre os movimentos para fora e não para dentro, pressionando-o para baixo;

Algumas mulheres não conseguirão pegá-lo, porque o clitóris pode estar escondido. Nesse caso, faça os estímulos que se sentir mais à vontade;

Agora é só gozar!

Fontes: Cláudia Renzi, sexóloga e psicóloga; e Débora Pádua, sexóloga

*Com matéria publicada em: 12/12/2021