Luva para tremor do Parkinson criada por alunos custa menos de 1% do valor

Lembra dos pesquisadores júnior que criaram a fralda biodegradável que custa apenas R$ 1,40? Eles não param de inovar.

Diretamente da Escola Técnica Estadual Paulo Freire, em Carnaíba, no sertão de Pernambuco, esses estudantes agora investiram na criação de uma luva que estabiliza tremores causados pelo Parkinson.

O protótipo da luva criado pelos alunos é feito com uma luva de academia, um motor de disco HD de computador, um regulador de energia e uma placa arduino, que funciona como o microcontrolador da luva. O movimento do motor de HD é que estabiliza os movimentos das mãos, diminuindo o tremor

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Estima-se que até 2030 o número de pessoas com a doença no Brasil chegue a quase 9 milhões. O Parkinson é uma doença degenerativa, que afeta as células cerebrais. Um dos sintomas mais conhecidos são os tremores involuntários.

Mostrando que o Brasil é capaz de desenvolver soluções de baixo custo e extremamente inovadoras, essa novainvenção dos estudantes pernambucanos também se destaca pelo baixo custo.

Já existem várias opções de luvas [para essa finalidade] disponíveis no mercado, mas que custam quase R$ 8 mil. O valor do protótipo dos estudantes? R$ 92

Para dar sequência ao projeto, eles vão desenvolver vibradores para os dedos das mãos que irão funcionar como uma distração para o cérebro. Isso reduzirá tremores involuntários e podem diminuir o tamanho da luva, o que a deixará mais confortável.