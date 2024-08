Leão Lobo: Caio Blat paga preço até hoje por ter mostrado pênis no cinema

Leão Lobo e Yas Fiorelo reagiram ao desabafo de Caio Blat, 44. O ator admitiu se incomodar com os comentários enaltecendo o tamanho de seu pênis - tema "popularizado" por sua cena de nu frontal no filme "Cama de Gato", de 2002.

Leão acha compreensível o incômodo do ator em ficar marcado por uma questão tão íntima. "Entendo o que o Caio está falando, afinal, trata-se de algo da sua intimidade. Ficarem o tempo todo falando nisso deve incomodar, como se o valor dele estivesse nisso", considerou o jornalista, no Splash Show.

Ele lamenta que Caio não consiga se livrar até hoje do estigma por um trabalho que fez há mais de 20 anos. "Se ele topou fazer [a cena de nudez frontal], não foi por exibicionismo, mas porque era uma coisa que o filme pedia - e paga o preço por isso até hoje, porque só falam nisso quando se fala dele. Deve ser bem desagradável."

Leão concorda que o enaltecimento constante ao 'membro' do ator tem um viés machista. "É machismo, sim. Essa coisa do tamanho do pênis [ser tão valorizado] é uma ideia machista, como se tivesse a ver com potência. É uma coisa besta. As pessoas com certeza são muito maiores do que isso."