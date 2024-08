Leandro Lima vira Elvis no teatro e rejeita fama de galã: 'Sou atrapalhado'

Após os galãs de sucesso em "Pantanal" e "Terra e Paixão" (Globo), Leandro Lima, 42, decidiu encarar o desafio de viver seu primeiro musical: ele dá vida a Elvis Presley no espetáculo "Elvis - A Musical Revolution". O trabalho é visto pelo ator como a coroação de um momento especial da carreira em que "tudo tem dado certo".

Já tenho uma tranquilidade. Tranquilidade no sentido de que já ralei pra caramba e tenho consciência de tudo que tá acontecendo... Acho que veio na hora certa, tô também tranquilo na minha carreira. É um momento em que eu já experimentei de tudo e, ultimamente, todas as coisas que eu tenho feito têm dado muito certo. Estou colhendo os frutos de tudo que eu plantei.

Leandro Lima, em entrevista exclusiva para Splash

Ator revela que os amigos brincaram que seu novo desafio é como "um pulo de avião sem paraquedas". "Marcelo Médici sempre fala: 'lá vem você pular do avião sem paraquedas. Adoro que você faz isso. Vai sem medo e vai de coração aberto. Sem nóias e sem vícios'. Então, é a sensação de novidade sempre."

'Elvis é um grande sedutor, e eu, mais atrapalhado'

Entrada de Lima no musical de Elvis Presley pode ser vista como um movimento do destino. "Conheci o Miguel Falabella aqui no Teatro Santander ano passado, no prêmio Bibi Ferreira. Ao terminar o prêmio, o Miguel falou: 'ah, vou fazer o Elvis' e meu amigo disse: 'Olha o seu Elvis aqui'. O Miguel: 'Você é barítono? Você canta?' e eu: 'sim'. Depois, vim pra audição, fiz o teste como todo mundo e fui escolhido."

Leandro Lima interpreta Elvis Presley em seu primeiro musical Imagem: Credito: Jairo Goldflus

Fiquei superfeliz, é um grande papel. Já sonhava em fazer um biográfico, um biográfico Elvis Presley, e cantando, também gosto. Eu persigo personagens que cantam porque a música sempre fez parte da minha vida.

Ator viajou para Memphis, nos Estados Unidos, com a meta de colher histórias para humanizar Elvis Presley nos palcos. "Ele é fechado e aberto, ao mesmo tempo, porque existe todo o Elvis que a gente conhece e tem sempre alguma coisa pra trazer. Ele é fechado no sentido que a gente vai pesquisar coisas que a gente não viu ainda, que é tipo esse Elvis humano que a gente buscou muito".

Tentamos colocar com um pouco mais de densidade nas cenas que, normalmente, a linguagem musical não permite. Esse espetáculo a gente tem alguns momentos em que existem cenas mais densas. Vestir um personagem como o Elvis é um grande desafio.

Leandro Lima emplaca seu terceiro trabalho como galã após as duas novelas recentes na Globo, mas afirma não se ver como um homem sedutor. "Elvis era um grande sedutor e sou um cara mais para atrapalhado do que para sedutor. Eu ouvi de amigos e da Débora Falabella: 'Você tem um olhar, você tem uma coisa. Você acha que você não tem esse charme, mas você tem.' Falei: 'Tá bom. Vocês estão dizendo'.

É como as pessoas me veem. Infelizmente, não vão me dar um Chicó pra fazer. 'O Auto da Compadecida 2' vai sair e estava louco pra fazer um personagem lá, até porque sou paraibano e conheço muito aquilo ali. Só que ninguém nunca me escala pra aquilo. Mas, é o jeito que me veem. De repente, é uma maneira que eu que estou errado, o jeito de me mostrar, não sei.

Leandro Lima interpreta Elvis Presley em seu primeiro musical Imagem: Péterson Neves/Splash

Entre cantar, atuar e dançar, o artista confessa que mostrar o gingado para viver Elvis exigiu muita preparação. "Dançar foi desafiador. Mimetizar o movimento é difícil. Não sou acostumado com contagem. Para a Bárbara, que é a nossa coreógrafa, foi um grande desafio fazer entrar na minha cabeça essa coisa do 5, 6, 7, 8. Isso aí foi a maior dificuldade pra mim, sem dúvida."

Antes mesmo de inaugurar o musical, ele já começou a ter contato com os fãs brasileiros de Elvis Presley e se diz satisfeito de poder homenagear o astro do rock. "Eles são muito fiéis. É um dos maiores [fã-clubes] do mundo. Eu estou alinhadíssimo com eles o tempo inteiro. Eles vieram aqui [em um pré-show], eu fiquei super feliz e emocionado. Ver esses fãs do Elvis vestindo o Elvis e se emocionando com o que a gente fez, pra mim foi uma honra imensa, de verdade. Esse espetáculo é feito para eles, para quem é realmente fã."

Quando a gente pensa em retratar o Elvis da melhor maneira, representar da melhor maneira, é justamente pensando nessas pessoas que sabem tudo dele.

SERVIÇO:

Musical: Elvis - A Musical Revolution

Local: Teatro Santander (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041)

Período do espetáculo: 1º de agosto de 2024 até 1º de dezembro de 2024

Dias: Quinta, Sexta, Sábado e Domingo às 20h00. Sábado e Domingo às 16h00

Ingressos: sympla.com.br