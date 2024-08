Katy Perry exibe corpo escultural ao posar em praia paradisíaca

Katy Perry, 39, compartilhou algumas fotos em uma praia paradisíaca.

O que aconteceu

De biquíni fio-dental, a artista caprichou na pose e no carão. A foto foi compartilhada nesta quinta-feira (8), no seu perfil no X, antigo Twitter.

Katy ostentou seu corpo sarado e foi elogiada pelos fãs. Nos comentários, eles se manifestaram: "Lindíssima", disse uma; "Sereia", escreveu outra; "Um monumento", se derreteu um terceiro.

Imagem: Reprodução/X