José Loreto relembra separação de Débora Nascimento: 'Queriam um reality'

Hoje um ator consolidado, José Loreto, 40, recordou os tempos difíceis que viveu no início da carreira.

O que aconteceu

Após o sucesso como o Marcão, de "Malhação" (2005-2007), ele passou um longo tempo sem emplacar bons trabalhos na telinha. "No meu primeiro trabalho, em 2005, fiz dois anos de 'Malhação'. Pensei: 'Minha vida está feita agora. Saí de casa, vou trabalhar todo ano, ganhar dinheiro...' Passei cinco anos sem contrato depois disso, fazendo só participações", recordou, em conversa com a revista Quem.

O perrengue foi tamanho que Loreto passou a ser pressionado pela família para mudar de profissão. "Teve um bom tempo em que eu estava gastando mais do que o que estava entrando. Eu falava: 'Meu Deus, essa conta não vai fechar!' Tinha aquela pressão dos pais de 'volta para casa, procura outra profissão, um plano B'. [Mas] nunca tive dúvida, não. Queria viver de arte."

Aos poucos, ele foi entendo - e aceitando - o lado instável da carreira de ator. "Eu fazia teatro, não via televisão e não tinha ambição de fazer novela. Mas, quando caí na TV, ela me iludiu. Pensei que fosse viver disso, mas vi que não era bem assim. Sempre vai ser uma montanha-russa: tem horas que a gente vai estar no alto e outras embaixo. Já aprendi a lidar com essa frustração. Acho que nunca estou com o jogo ganho, é um trabalho atrás do outro."

Separação traumática

Loreto admite se ressentir da exposição excessiva que a imprensa tentou dar ao fim de seu casamento com Débora Nascimento, 39, em 2019. "O fim de um relacionamento já é sempre doloroso, e queriam que virasse um reality show. Tinha torcida para lá e para cá. Foi doído. Foi um momento em que fiquei recluso e me calei para não dar mais voz a tudo que saía."

Embora bastante sofrido, esse momento de crise trouxe também um grande amadurecimento ao ator. "Foi uma das piores dores que tive, mas busquei colher flores. Sempre vejo o lado bom das coisas. Amadureci muito enquanto homem, pai e tudo mais... Não sei como seria a minha vida se eu não tivesse passado por esse trauma. A vida segue. É um término e o começo de um novo ciclo. As pessoas passam por isso no trabalho, saúde... Esse ciclo fechou muito doído, mas me abriu a melhor das portas: a maturidade pessoal e artística."

Solteiro, ele admite que está começando a se envolver com alguém - mas procura manter esse início de relação longe dos holofotes. " Estou conhecendo uma pessoa, mas a gente tem que fazer de um jeito que não apareça. Não digo que [sua exposição midiática como ator] prejudica [os relacionamentos que tem], mas deixa tudo mais delicado."