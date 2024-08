Joana abre boca de sacola e conta segredo sobre investigação de Vênus

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Joana Bastos (Silvia Rizzo) conta tudo sobre a investigação de Vênus (Nathalia Dill) para Brenda (Alexandra Richter).

O que vai acontecer

Após descobrir a mulher que estava com Pedro (Paulo Tiefenthaler) antes de sua morte, Vênus procura Joana. A decorada deixa claro que não deseja se envolver com esse assunto do passado.

Depois disso, a mulher misteriosa procura Brenda. Ela conta para a mãe de Tom (Renato Góes) sobre as investigações da neta de Frida (Arlete Salles), dando a entender que a esposa de Ramón (Jayme Periard) tem algo a ver com a morte de Pedro.

Também nos próximos capítulos, descobriremos que Brenda é a mãe biológica de Léo (Paulo Lessa). Ela pedirá perdão ao cozinheiro e vai lhe explicar toda a história sobre o assassinato do pai de Vênus.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.