Globo 'dá repaginada' na casa do BBB para novo reality show; veja fotos

Os participantes do Estrela da Casa, novo reality show da Globo, foram anunciados na noite de quinta (8). No entanto, o local onde eles vão disputar o prêmio já é conhecido do público: a casa do BBB.

Com mudança nos quartos, área externa, criação de estúdios e repaginada no banheiro, a casa está de cara nova e com a decoração voltada para o cenário musical, confira.

Estrela da Casa: quarto da atração musical Imagem: Divulgação/Gshow

Estrela da Casa: Banheiro do reality Imagem: Divulgação/Gshow

Estrela da Casa: sala de convivência do programa Imagem: Divulgação/Gshow