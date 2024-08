Filho de Hebe dá opinião sobre doc do SBT após criticar filme da Globo

Marcello Camargo, 59, está ansioso para assistir ao documentário sobre a mãe, a apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), produzido pelo +SBT — plataforma de streaming do canal de Silvio Santos.

Apresentador se diz "mais confortável" com a produção, após desaprovar publicamente o filme "Hebe - A Estrela do Brasil" e a série ficcional exibida pela Globo.

Eu critiquei muito o filme e a série, mas o documentário, que também saiu pelo Globoplay, foi lindo. Realmente saiu maravilhoso. Agora, a expectativa para o do SBT é maior ainda. O SBT era a casa que ela amava, que ela trabalhou muitos anos na vida dela. Então eu tenho certeza de que eles vão ter coisas lindas pra mostrar. Marcello, filho de Hebe, em entrevista a Splash

SBT lança plataforma digital +SBT no dia 18 de agosto Imagem: Divulgação/+SBT

Plataforma do canal, que estreia oficialmente no dia 18 de agosto, vai contar com o Coleção SBT, uma espécie de franquia de documentários que tem o objetivo de contar a história da emissora. Além de Hebe, nomes como Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Gugu Liberato e Christina Rocha ganharão suas próprias séries documentais.

É uma honra muito grande. Eu fico muito feliz com um documentário feito pelo SBT, que era a casa que ela amava. Eu fui lá dar o depoimento, gravar a minha parte. Fiquei muito emocionado, fui recebido com extremo carinho. E realmente vai ser maravilhoso.

Marcello Camargo e a mãe, Hebe Camargo Imagem: Reprodução/Instagram

Marcello afirmou recentemente que o filme "Hebe - A Estrela do Brasil" (2019) retratou a mãe de forma que não condiz com quem de fato foi a apresentadora. Ele disse que a obra quase a retratou como "alcoólatra e vulgar".

Fiquei muito desgostoso porque o filme é a antítese da Hebe porque tudo que ela não fazia na vida real no filme ela fazia. Beber uísque ela odiava, beber no camarim jamais. Jogar microfone no chão nunca existiu. Marcello, durante participação no podcast Tagarelando

Em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, ele contou que começou a se preocupar com a obra durante a gravação de uma cena em que Hebe participa de um jantar de Natal na companhia do político Paulo Maluf, de quem ela era amiga.

Marcello contou que foi conhecer o set de filmagens no dia em que essa cena estava sendo gravada, e sentiu uma incoerência com os fatos que de fato aconteceram na vida real. "No filme, eu não dou uma risada, me sinto incomodado e peço para sair da mesa. Quando eu vi aquilo, pensei: 'Isso não é real, isso nunca aconteceu'. Ali eu fiquei preocupado."