Feminista, Audrey Diwan atualiza descobertas sexuais no cinema

Após 50 anos, "Emmanuelle" volta às telas repaginado e abrindo o 72º Festival de Cinema de San Sebastian.

A versão original do filme, de 1974, "formou o caráter" de muitos espectadores nas madrugadas, indica Flavia Guerra.

Já a nova versão do clássico erótico não deve "chocar", mas sim atualizar as descobertas sexuais da protagonista que dá nome à obra, diz a colunista. A estreia ocorrerá na Espanha em 20 de setembro.

No elenco, juntam-se nomes de peso como Noémie Merlant, Léa Seydoux, Naomi Watts, Jamie Campbell e Will Sharpe.

A francesa Audrey Diwan é quem assume a nova direção, após levar o principal prêmio do Festival de Veneza em 2021, o Leão de Ouro, por "L'événement".

Após uma série de produções feministas e envolvendo temas difíceis como o aborto, a diretora impressiona ao dirigir um thriller erótico. "Estou muito curioso por todo esse histórico dela", diz Vitor Búrigo. "Acho que vai fazer jus a tudo o que ela vem construindo em sua trajetória. Não à toa, é um dos filmes mais aguardados".

Festival também tem representante brasileiro

"Baby", de Marcelo Caetano, também está na programação do Festival de Cinema de San Sebastian e em disputa ao prêmio Sebastiane Latino, que define o melhor filme latino "queer" do ano. A decisão é tomada antes do festival em si, mas a entrega do prêmio é feita durante o evento.

Vitor Búrigo pontua que o cinema brasileiro costuma marcar presença no festival com bons filmes. "É um filme lindo e de um diretor que sou muito fã", concorda Flavia Guerra. "Merece muita atenção".

Assista à íntegra do Plano Geral:

