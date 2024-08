Fã de quadrinhos e embaixador da ONU: Quem é astro de 'Umbrella Academy'?

Aidan Gallagher, 20, é um dos protagonistas da quarta e última temporada de "The Umbrella Academy", lançada nesta quinta-feira (8). O ator interpreta o personagem Cinco desde 2019, quando tinha apenas 15 anos.

Quem é Aidan Gallagher

Artista completa 21 anos em setembro. Em "The Umbrella Academy", Cinco é um homem com mais de 60 anos que fica preso em seu corpo de infância após fazer uma viagem no tempo para evitar o apocalipse — o que gera diferentes linhas temporais, principal tema da temporada final da série baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá.

O primeiro trabalho de Aidan foi em "Modern Family", em 2013. Ele aparece na quarta temporada da série, no episódio "The Wow Factor", onde interpretou um amigo de Lily (Aubrey Anderson-Emmons). No ano seguinte, Aidan foi um dos protagonistas da série "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn", exibida entre 2014 e 2018 pela Nickelodeon.

Em 2018, tornou-se o mais jovem a se tornar embaixador da ONU. Aidan tinha apenas 14 anos quando foi nomeado. Ele atua em projetos e causas ambientais e já discursou na Cúpula Global do Clima.

Ator também segue carreira de músico. Aidan toca piano, violão, baixo, escreve, canta e faz a própria engenharia de som para gravar composições originais. "4th of July" e "For You" estão entre as suas principais músicas.

Aidan Gallagher é fã de quadrinhos. Em entrevista ao site Newsweek em 2019, ator contou que já era fã das histórias em quadrinhos de "The Umbrella Academy" antes da possibilidade de participar da série. "Quando soube do teste, surtei e coloquei tudo que pude no personagem. É um papel para a vida toda, e o tipo de personagem com o qual um ator pode realmente se aprofundar."

Adoro o sarcasmo dele. O Número Cinco é tão interessante porque, a princípio, você não percebe o quão mortal ele é. Cinco é absolutamente letal e nada fica em seu caminho.

Adan Gallagher ao site Newsweek em 2019

Aidan Gallagher é vegano e ativista. Em suas redes sociais, artista incentiva pessoas a aderirem ao estilo de vida e também compartilha discursos em prol do meio ambiente.