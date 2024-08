Ex-'Casseta' Maria Paula comenta relação com o ex-marido, João Suplicy

Maria Paula, 53, que ficou conhecida por sua participação no Casseta & Planeta, Urgente!, sobre seu ex-marido, João Suplicy, filho do político, Eduardo Suplicy, em entrevista ao O Globo.

O que aconteceu

A atriz, que é mãe de Maria Luiza, 20, e de Felipe, 16, ambos do seu casamento com João Suplicy, comentou como é sua relação com o ex. "É maravilhosa. Eu tive essa grande sorte na vida de ter um ex-marido bacana como o João."

Maria Paula contou que sua filha se mudou para São Paulo para estudar e está morando com o pai e o avô. "O Eduardo é um ícone neste país, todo mundo o respeita. Tem o Supla, aquela figura maravilhosa, super carismática e, ao mesmo tempo, um cara super educado e respeitoso. Então eu acho que a influência é a melhor possível, porque são pessoas com personalidade, mas, ao mesmo tempo, com caráter. E isso faz toda a diferença."

Eu fico tranquila que ela está lá na casa deles sendo bem cuidada, tendo um convívio e aprendendo muito com aquelas pessoas bacanas. Eu fico feliz porque vejo que tem sangue bom correndo nas veias dos meus filhos, Maria Paula

Maria Paula é casada com o mestre de kung fu, o japonês Leo Imamura, desde 2020 e também elogiou o atual marido. "Tem umas coisas da cultura que estou aprendendo demais. Eles têm uma organização, uma gentileza e todo um olhar muito diferente do ocidental. No caso dele, não é só pela genética, mas também porque isso é o mundo dele."