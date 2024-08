Estrela da Casa; que horas os participantes do reality serão divulgados?

Nesta quinta (8), os 14 participantes do Estrela da Casa serão revelados ao público. A divulgação está programada para começar durante a programação noturna da TV Globo.

O que aconteceu

Durante a exibição do capítulo de ontem (7) de Renascer, Ana Clara — apresentadora do reality, detalhou a divulgação. De acordo com ela, os primeiros nomes serão divulgados no intervalo comercial de "Rancho Fundo", novela das 18h e seguirão durante a noite.

Após o anúncio, uma música inédita de cada participante estará disponível. Segundo o Gshow, o hit não vale para o programa, eles foram preparados apenas para que eles se apresentem.

Quem são eles?

Em pequenos spoilers divulgados pela emissora, os participantes têm como ídolos Luan Santana, Scoorpions, Ludmilla, Marcelo D2, Lana del Rey, entre outros.

O programa estreia no dia 13 de agosto. O reality show será apresentado por Ana Clara, com exibição diária na Globo e trechos de desdobramentos no Multishow. O Globoplay transmitirá 24 horas a casa com os competidores.

14 cantores disputam o prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, um gerenciamento de carreira e uma turnê no país. Eles ficarão 50 dias confinados, sendo desafiados pela produção semanalmente.