Deolane gasta R$ 5 mi com mansão nos EUA, mas detalhe nojento chama atenção

Deolane comprou sua 12ª mansão, mas pode enfrentar problemas.

O novo imóvel da empresária fica em Orlando e custou R$ 5 milhões — um valor "barato" para sua localização e área útil, avalia Chico Barney.

Apesar de ter sete quartos, piscina com hidromassagem e salas de cinema e jogos, a mansão chama a atenção por um detalhe "nojento": de acordo com pessoas que já se hospedaram nela, o local tem muitas aranhas mortas e baratas descritas como "gigantes". "Pelo preço, era o que me faltava a casa estar boa. Agora, é só dedetizar e dar uma limpada geral", brinca Chico.

Ainda assim, Deolane fez um ótimo negócio, avalia o colunista. "Com esse preço, ela compra um quarto e sala no centro de São Paulo", brincou. "Não dá para exigir muito", concorda Bárbara Saryne.

Jade Picon empolga com estreia no cinema?

A estreia de Jade Picon no cinema também foi comentada pela dupla no Central Splash. Jade interpretará uma das "Júlias", protagonistas do longa "Cinco Júlias", ainda sem data de estreia.

Segundo Saryne, a influenciadora gera curiosidade sobre estar em um filme, mas não empolga. "Fico curiosa para ver o desempenho (?) que pode ter evoluído, e pode ser que notemos", disse.

Chico diz que a atriz começou muito mal na novela "Travessia" (Globo), mas mostrou uma evolução ao longo da trama. "Ela melhorou muito, pegou o ritmo e terminou bem, como uma boa atriz iniciante", avaliou.

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso