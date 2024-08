Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco e dá início a 'Bruna Surfistinha 2'

Deborah Secco reencontrou Raquel Pacheco, na quarta-feira (7) e confirmou o início dos trabalhos para "Bruna Surfistinha 2".

O que aconteceu

Atriz anunciou a continuação do filme, 13 anos após longa sobre vida da garota de programa levar dois milhões de brasileiros aos cinemas. Na coprodução e direção estará Marcus Baldini, que também assinou o primeiro longa, em 2011.

Deborah, também coprodutora do filme, define Bruna Surfistinha como um dos personagens mais importantes da sua vida. "Me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive. Ela tem muita história pra contar ainda, mas eu imaginei que não fosse acontecer."

Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco Imagem: Reprodução/Instagram/@dedesecco

Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo? Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas. Deborah

A primeira versão do filme é uma adaptação cinematográfica do bestseller literário "O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", de Raquel Pacheco. Ele conta a história da jovem Raquel (Deborah Secco), filha de classe média paulistana que um dia sai de casa e toma uma decisão surpreendente: virar garota de programa. Em pouco tempo, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha e passa a ser uma celebridade nacional, contando sua rotina em um blog na internet.