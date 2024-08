Chico: Saia Justa dá indicativos de posição política misteriosa de Eliana

Fãs de Eliana têm se preocupado — e até lamentado — com a decisão da apresentadora de sair do SBT e estrear no Saia Justa da GNT, pela Globo.

Ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, a apresentadora conversou sobre temas delicados na estreia do programa ontem (7). "Vai pela terapia em grupo, passa pela autoajuda e continua no papo entre amigas", avalia Chico Barney.

Ao abordar assuntos sensíveis, Eliana esbarra em uma questão política, uma vez que sempre foi "misteriosa" sobre o que apoia e acredita, diz o colunista. "Ela está em um programa de opinião, com quatro mulheres, e tradicionalmente progressista. Vejo muita gente acostumada com o perfil agnóstico do programa no SBT reclamando."

A estreia também gera curiosidade sobre "até onde Eliana vai", diz Chico. "Ela vai ficar em saia justa em algum momento", brinca Bárbara Saryne. "É um programa de opinião, você vai mostrando o que pensa e acredita".

Eliana faz boa estreia, mas desconexa com TV

Com boas interações e bem integrada à equipe, Eliana fez uma boa estreia no Saia Justa, avalia Bárbara Saryne. "Ela estava muito bem, solta e descontraída. E não parecia em nada com a Eliana que acompanhamos no SBT — foi uma nova fase para ela".

Apesar da boa performance, o programa não teria espaço para a TV aberta, diz a comentarista. "É um programa que fala de assuntos um pouco mais profundos, que as pessoas não iam querer acompanhar", disse.

Chico Barney diz que a estreia de Eliana no Saia Justa foi "perfeita". "Ali, vemos o peso de 30 anos de janela. Ela foi colocada em uma situação diferente, se mostrando de um jeito que ainda não tínhamos visto. Mostra o quanto a experiência é relevante para uma pessoa dedicada".

O programa não é "superinteressante", mas é bem feito, diz Chico. "É bem redondinho", avalia. "E o principal destaque é mesmo a Eliana, mostrando o quanto a experiência faz a diferença".

Assista à íntegra do Central Splash:

