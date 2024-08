Cate Blanchett lidera heróis bizarros no caótico 'Borderlands'

Esta é apenas uma parte da newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda quinta.

Cate Blanchett já foi vilã em filme do Thor. Jamie Lee Curtis começou a carreira fugindo do temido Michael Myers no primeiro filme da franquia 'Halloween'. Mas ainda assim causa estranheza a presença das duas veteranas em 'Borderlands'.

Baseado em um game de tiros, o filme escala tipos bizarros em um cenário futurista. Entre muita ação, muita mesmo, Blanchett deixa o habitual tipo elegante que costuma interpretar e aparece como Lilith, uma caçadora de recompensas, bem casca-grossa e de passado nebuloso.

Na missão de resgatar a filha do homem mais rico e poderoso do universo, ela volta a seu planeta natal e reúne um grupo de comparsas estranhos. Entre eles, um mercenário vivido pelo ator cômico Kevin Hart, uma cientista doida que é o papel de Jamie Lee Curtis e um robô dublado por Jack Black.

'Borderlands' é tão frenético que nem dá tempo de descobrir se é mesmo um bom filme, como parece ser, ou apenas uma diversão em ritmo de montanha-russa. Mas uma coisa é certa: ir aos cinemas para ver essa sci-fi faz qualquer um se esquecer dos problemas.

'Borderlands: O Destino do Universo está em Jogo', 2024

Direção Eli Roth

Elenco Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis

Classificação 14 anos

Onde Nos cinemas