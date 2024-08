Carolina Ferraz lembra saída da Globo e diz por que não faz mais novela

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz e apresentadora Carolina Ferraz contou como lidou com sua saída da Globo após 27 anos de casa. "Eles me avisaram um ano antes. Apesar de estar preparada, mudou toda a minha vida. 27 anos dentro de uma empresa, é muito a sua identidade, seus amigos estão ali, você cresceu ali. E junto com isso me separei e mudei do Rio pra São Paulo. Passei uns 2 anos me deixando afogar nesse limbo, anestesiada."

Estou saindo agora de um mergulho, uma imersão muito profunda em mim mesma. Carolina Ferraz

Ela também lembrou a rotina pesada de gravações e explicou por que não quer mais fazer novela. "As pessoas pensam no lado glamuroso, mas às vezes eu saía do Projac às 11h da noite depois de 14 horas de trabalho. É muita ralação, você fica abduzido 10, 11 meses. Mas quero fazer longa, série, teatro", contou.

Carolina Ferraz sobre sexo aos 56: "Transo muito melhor hoje do que transava antes"

A atriz falou sobre o sexo na maturidade e o que é ser livre sexualmente para ela. "É poder transar com quem você quiser, da maneira como você quiser, quando você quiser. Mas acho que quando você é mais jovem você pode transar o tempo todo, você não se importa tanto. Hoje em dia não é tão prático."

Em termos de sexo, transo muito melhor hoje do que transava antes. Carolina Ferraz

"Acho que estou tão bonita quanto e eu me sinto assim, independente de estar ou não. (...) Hoje em dia é muito mais legal. A gente mudou tudo na vida, essa relação com a idade é totalmente diferente. Ainda me sinto super jovem, ainda quero fazer um milhão de coisas."

Carolina Ferraz fala sobre assassinato do pai e morte do irmão: "Só ficaram mulheres e a gente se juntou"

Carolina falou sobre o assassinato do pai em Goiânia, que ocorreu quando tinha apenas 13 anos. Ela também relembrou o falecimento do irmão por Aids aos 29 anos. "Ele tinha um aneurisma, foi fazer uma cirurgia e descobriu que tinha Aids, no começo dos anos 80. É uma loucura porque hoje em dia ninguém mais morre disso".

Segundo ela, a união entre as mulheres da família foi essencial para enfrentar esses momentos. "Minha mãe sofreu muito, passou por muitos percalços, e só ficamos nós mulheres. Eu sou a única que se casou, minha irmã não teve filhos e eu tive duas mulheres. É uma casa de mulheres, somos muito próximas, moramos todas no mesmo bairro".

Carolina Ferraz conta como foi ser mãe aos 47: "Foi a melhor coisa que eu fiz"

Mãe de Valentina, 29, e Bebel, 9, a atriz contou como foi o processo de ser mãe aos 47 anos. "Foi a melhor coisa que eu fiz, foi um norte pra mim no meio de tanta transformação. (...) E era uma delícia você, aos 50 anos, criar uma outra pessoa. Eu sou outra mãe. Sou a mesma pessoa, mas um pouco mais sábia. Certas coisas eu sei que não são importantes".

Carolina Ferraz fala sobre ser solteira e relembra relações tóxicas: "Competiam comigo"

Carolina compartilhou momentos de suas relações anteriores e a dificuldade dos parceiros de lidar com a sua fama. "Eu tenho o hábito de me envolver com pessoas que competem comigo. Houve um momento em que fiquei muito conhecida, ganhava muito dinheiro, e isso era uma coisa que podia se tornar um problema. A partir do momento em que fiquei famosa, isso passou a ser mais presente."

Ela também falou sobre estar solteira aos 56 anos. "Agora estou há 4 anos sozinha, sem uma relação. Estou ótima. Já aproveitei, já me casei duas vezes, então estou querendo ficar quieta. Nada contra me apaixonar e viver uma história, mas está tudo tranquilo."

Íntegra