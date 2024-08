'Mulher trans sendo amada': Buba se casa em festa emocionante; veja fotos

De Splash, no Rio

Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) vão subir ao altar no capítulo desta sexta-feira (9) em "Renascer", novela das 9 adaptada por Bruno Luperi para a Globo.

Emoção

A gravação das cenas emocionou Gabriela Medeiros, conta a atriz com exclusividade a Splash. Além de Buba confirmar o seu amor por José Augusto, a cerimônia marca a reconciliação entre pai e filha. Momentos antes da celebração, Humberto (Guilherme Fontes) pede desculpas à filha por rejeitá-la e desprezá-la enquanto mulher trans. Ainda diz que não se sente merecedor de ter o privilégio de conduzir Buba até o altar.

A noiva entra acompanhada de José Inocêncio (Marcos Palmeira) na celebração comandada por Pastor Lívio (Breno da Matta). No entanto, ao cruzar o olhar com o pai, Buba estende a mão para ele e os dois entram juntos, emocionando todos os presentes, em especial, Meire (Malu Galli).

Foi um processo muito importante para mim, ter uma mulher trans casando, sendo amada, onde ela se reconcilia com a família, tem suas amigas ao seu lado, e um marido que a ama e a respeita. Isso para mim é o que mais me marcou. Ter essa personagem sendo amada e concretizando seus sonhos tão genuínos.

Buba terá problemas com seu vestido de noiva, mas será salva pela mãe, Meire. Ela levará o vestido de noiva que foi usado pela avó de Buba, que caberá perfeitamente na jovem.

Fiquei bastante emotiva, parecia até que era eu que estava casando [risos]. Chorei bastante emocionada com os atores, com o espaço, a cerimônia.

Buba (Gabriela Medeiros) e Humberto (Guilherme Fontes) em cena de 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Os atores Malu Galli, Guilherme Fontes, Gabriela Medeiros e Marcos Palmeira em cena de 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A cerimônia terá a presença das amigas de Buba, Maitê (Gabriela Loran), Natasha (Galba Gogoia) e Janaína (Bianca Dellafancy). É Janaína quem faz uma performance lip sync, tradicional no universo drag queen, em pleno horário das 9 para presentear Buba. Em entrevista a Splash, Dellafancy conta que as pessoas podem esperar "muita beleza e comédia". "Foi especial gravar. A galeria saiu do set e foi cantando a música para o backstage".

Buba e José Augusto também se casaram na versão de 1993; no entanto, Buba não era uma mulher trans. A personagem interpretada por Maria Luisa Mendonça era intersexo — anteriormente chamada de hermafrodita. A cerimônia foi realizada por José Inocêncio (Antônio Fagundes).

É a segunda cerimônia de casamento de uma personagem trans em uma novela da 9 da Globo. A primeira aconteceu em 2019, quando Britney (Glamour Garcia) e Abel (Pedro Carvalho) uniram laços com direito a véu, grinalda e todos os itens de um casamento tradicional.

Janaína (Bianca Dellafancy) durante casamento de Buba em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Natasha (Galba Gogóia), Buba (Gabriela Medeiros) e Maitê (Gabriela Loran) em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

José Augusto (Renan Monteiro) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Elenco de 'Renascer' durante as gravações do casamento de Buba e José Augusto Imagem: Beatriz Damy/Globo

João Pedro (Juan Paiva), Sandra (Giullia Buscacio), Aurora (Malu Mader) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Professora Lu (Eli Ferreira), Inácia (Edvana Carvalho) e Teca (Lívia Silva) em 'Renascer' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.