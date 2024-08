Bruna Marquezine e João Guilherme passeiam com novos pets; veja

João Guilherme, 22, e Bruna Marquezine, 29, estão com novos pets.

O que aconteceu

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, o suposto casal tem os pets Chiriro e Haku. A foto foi publicada com exclusividade por Baldi quinta-feira (8), nas redes sociais.

Um amigo do casal celebrou a visita deles com os cachorrinhos. "Vieram apresentar os filhos pro tio", escreveu o jovem.

Matheus Baldi ainda afirmou que agora, João e Bruna são pais de pets. "Um para cada um, como forma de simbolizar o amor deles".

Vale lembrar que, ao que tudo indica, João Guilherme viajou com a família da atriz nos últimos dias para a Itália. A viagem foi em comemoração do aniversário da artista.