Bar em NY cria combo de burguer mais caro do mundo e milkshake de trufa

Um bar em Nova York virou notícia na imprensa internacional depois de criar um combo de hambúrguer e bebida que custa impressionantes US$ 200 ou cerca de R$ 1.146.

O pedido traz cheeseburguer com queijo raro e o corte de carne tido como mais caro — e nobre — do mundo, além de um milkshake de trufa branca que são criações exclusivas do Sip & Guzzle, bar japonês que ganhou um "irmão" na cidade e fica na hoje badalada Cornelia Street, eternizada pela música homônima de Taylor Swift.

Batizado de Royale with Cheese, o sanduíche é uma homenagem ao filme "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), em que os personagens de John Travolta e Samuel L. Jackson discutem durante uma longa sequência os méritos do Quarterão com Queijo, lanche tradicional do McDonald's.

No entanto, o queijo cremoso do fast-food dá lugar a um cheddar branco envelhecido nesta versão. Já a carne tradicional da rede ganhou uma substituição ainda mais ousada, um contrafilé de wagyu A5 Miyazaki. Segundo o jornal britânico Daily Mail, uma peça inteira de pouco mais de 3,6 kg da carne pode custar mais de US$ 1.000 (R$ 5.730).

O cheeseburguer é finalizado com molho barbecue japonês feito de wasabi (pasta de raiz forte picante), em homenagem às origens da casa, além de cebolas picadas, molho de soja defumado, açúcar mascavo, tomate, vinagre de arroz e tempero shio koki, feito a partir da fermentação do arroz orgânico.

Envolve o mix o shokupan, pão de leite japonês que vem direto de uma padaria de Tóquio, a Ginza Nishikawa e pode custar até US$ 18 (R$ 103) a unidade. A apresentação também envolve muita fanfarra, já que o lanche vem em um prato de ouro. Quem quer economizar pode pedi-lo separadamente, por US$ 150 (R$ 859,50).

Por que o wagyu é tão caro?

Afinal, o que há de tão especial nessa carne de alto custo que dizem "desmanchar na boca"? O bife de wagyu vem de quatro raças bovinas japonesas criadas em condições específicas, com menos tempo de pastoreio e aumento na suplementação na alimentação.

Segundo estimativas da BBC, um boi wagyu pode passar até 600 dias na engorda antes do abate — o dobro de outras raças. Além disso, ele deve ser criado em condições com baixo estresse, às vezes, com direito até a músicas ou massagem, para evitar a queima de gorduras. O resultado é um animal com muito mais gordura na carne, daí a tal maciez.

Considerado o bovino mais caro do mundo, o wagyu é mais conhecido por uma de suas variedades, criada especificamente na região de Hyogo: o bife Kobe. Este tipo de carne é avaliada em níveis de marmoreio — ou seja, de acordo com a quantidade de gordura infiltrada no meio do músculo avermelhado — quanto maior o índice, maior a qualidade da peça: a do bar corresponderia à classificação A5, a mais alta encontrada no mundo.

Vale o quanto pede?

A influenciadora Ella Kahan, a @chewyorkcity no TikTok, descreveu o Royale with Cheese como a estrela do Sip & Guzzle. "É o hambúrguer mais chique que você vai comer", feito com "delícia carnívora de wagyu dos sonhos e queijo".

Já Kaitlyn Lavery (@kaitlyneats no TikTok) estimou que cada mordida que deu no lanche saiu por cerca de US$ 30 (R$ 171,90). Ela não se arrependeu do gasto, mas ficou reticente em retornar à casa. "Foi o melhor sanduíche de carne que já provei? Provavelmente. Compraria novamente? Provavelmente não", opinou.

Como os vídeos mostram, o bar possui dois andares que oferecem experiências diversas, um mais focado nos drinques e outro com comes e bebes. Todos os itens do menu possuem algum elemento de sofisticação, do finíssimo sanduíche Bikini (uma espécie de stroopwafel recheado com jamón 5J, o presunto espanhol mais nobre, e molho de queijo francês) ao Negroni que também leva um pedaço de wagyu na decoração do drinque.

De onde vem a ideia da casa?

Toda a receita — assim como a cozinha do Sip & Guzzle — é assinada por Mike Bagale, ex-chef executivo do restaurante Alinea, de Chicago, que possui três estrelas no prestigiado Guia Michelin, reconhecido como a bíblia da alta gastronomia.

Mike teria uma cozinha "experimental e progressiva", classificou ainda o Daiy Mail, usando uma espécie de olhar artístico e ingredientes de alto padrão para homenagear as raízes do estabelecimento. Ao site especializado Eater, o chef explicou que sua intenção era "celebrar a cozinha tradicional de estilo izakaya que nasceu nos bares locais e casuais do Japão usando técnicas antigas e novas".

O izakaya é um tipo de casa popular na Terra do Sol Nascente por não servir apenas petiscos acompanhando os drinques durante o happy hour, mas também um cardápio de pratos que harmonizam bem com bebidas alcoólicas. Ou seja, é uma autêntica cozinha de boteco de lá.

Já no caso do Sip & Guzzle, esta proposta é combinada com fortes inspirações da cultura pop não só japonesa como americana, mas com um toque gourmet. Vai encarar?