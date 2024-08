Áustria liga plano de ataque a show de Taylor Swift ao Estado Islâmico

Por Alexandra Schwarz-Goerlich e Miranda Murray

VIENA (Reuters) - O austríaco de 19 anos que arquitetou um plano frustrado para atacar os fãs de Taylor Swift em um show em Viena com bomba ou faca jurou lealdade ao grupo militante Estado Islâmico, disseram autoridades nesta quinta-feira.

O principal suspeito, que tem raízes na Macedônia do Norte, fez uma confissão completa sob custódia, afirmou o diretor geral de segurança pública da Áustria, Franz Ruf, em uma entrevista coletiva.

Ele jurou lealdade ao líder do grupo militante Estado Islâmico na Internet e manteve produtos químicos e dispositivos técnicos em sua casa na cidade de Ternitz em preparação para um ataque, acrescentou Ruf.

O jovem de 19 anos, cujo nome não foi revelado, estava planejando um ataque com explosivo ou faca entre os cerca de 20.000 fãs "Swiftie" que se reuniriam do lado de fora do estádio, disse o chefe da inteligência nacional, Omar Haijawi-Pirchner.

"No momento, não há informações de que outros shows estejam sujeitos a uma ameaça explícita", acrescentou ele na coletiva de imprensa.

Dois outros jovens austríacos de 17 e 15 anos também foram detidos na quarta-feira por causa do plano frustrado.

Os três shows de Swift em Viena, que deveriam começar na quinta-feira para um público de 65.000 pessoas cada, foram cancelados, para consternação dos fãs, muitos dos quais tinham viajado de longe.

"É de partir o coração, é frustrante. Mas, no final das contas, acho que é para a segurança de todos", disse Mark del Rosario, que viajou das Filipinas para assistir ao show.

Segundo a emissora norte-americana ABC, fontes policiais e de inteligência disseram que as autoridades austríacas haviam recebido informações da inteligência norte-americana sobre ameaça ao show de Swift.

O ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, afirmou que agências de inteligência estrangeiras ajudaram na investigação, já que a lei austríaca não permite o monitoramento de aplicativos de mensagens.

O organizador do evento, Live Nation, pediu aos fãs do Coldplay, que se apresentará no mesmo estádio em 21 de agosto, que mantivessem a calma e disse que estava em contato com as autoridades.

A empresa não comentou se o show seria realizado.

A polícia britânica informou nesta quinta-feira que não havia nada que indicasse que o ataque planejado em Viena teria um impacto sobre os shows da cantora no Estádio de Wembley, em Londres, na próxima semana.