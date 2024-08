Ações da Warner Bros Discovery caem após baixa contábil de US$ 9 bi

(Reuters) - As ações da Warner Bros Discovery despencavam mais de 10% nesta quinta-feira, depois que uma baixa contábil de 9,1 bilhões de dólares dos ativos de TV da gigante da mídia gerou novas preocupações sobre seu negócio de transmissão tradicional.

A empresa divulgou um prejuízo líquido de 10 bilhões de dólares para o segundo trimestre devido à baixa contábil e não cumpriu as estimativas de Wall Street para os resultados trimestrais, ofuscando o forte crescimento de assinantes de streaming graças às suas ofertas mais baratas com suporte de anúncios e à expansão de seu serviço de streaming Max para novos mercados.

Os resultados também destacaram a perda de um importante acordo de transmissão esportiva em meio a um impacto mais amplo da mudança para o streaming.

A empresa de mídia, formada pela união da WarnerMedia e da Discovery em abril de 2022, perdeu mais de 40 bilhões de dólares em sua avaliação de mercado desde então.

"A capitalização de mercado da WBD é uma fração do que era antes da fusão, o que deve fazer com que os investidores reconsiderem quem realmente se enriquece com os gigantescos acordos de fusões e aquisições de mídia", disse Ross Benes, analista de televisão e streaming da eMarketer.

As ações, que perderam mais de 32% de seu valor até o momento este ano, foram as que mais perderam no índice S&P 500 até a abertura do mercado nesta quinta.

A empresa informou uma receita de 9,71 bilhões de dólares no segundo trimestre na quarta-feira, em comparação com a estimativa dos analistas de 10,07 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

"Não há como disfarçar isso. Um conjunto de resultados decepcionantes com inúmeros desafios a serem superados. Não há solução fácil e uma estratégia clara e concisa de recuperação é muito necessária", disse Paolo Pescatore, analista da PP Foresight.

(Reportagem de Deborah Sophia e Harshita Mary Varghese, em Bengaluru)