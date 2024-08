'Acima da média, abaixo do radar': Febem lança o sexto álbum da carreira

"Abaixo do Radar " é o mais recente lançamento do MC e "poeta de camiseta de time" Febem, em parceria com o produtor CESRV. Com mais de 10 anos de carreira, o artista chega ao seu 6º álbum com participações de Luccas Carlos e do cantor Smile.

Quem é Febem?

Febem, nascido Felipe Desiderio, é de São Paulo, mas morou em várias cidades do estado. Do bairro da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, foi para o município de Diadema, depois passou um período em Itanhaém, no litoral. Lá, inclusive, foi onde ganhou o apelido, dado por um inspetor de escola com quem tinha uma convivência diária no ensino fundamental.

Ter morado em vários lugares trouxe uma bagagem cultural impressionante. Desde sua passagem pelo grupo underground ZRM, que ele fundou com Felipe Flip e DJ Sleet, Febem sempre mostrou amplitude musical: funk —com o qual ele se conectou na época da Baixada Santista—, eletrônico, dancehall, soul, disco music e rap —com o qual se aproximou mais com as aulas e a vivência na Casa de Hip Hop de Diadema, com o pai da cultura hip hop, Nelson Triunfo. Além das vertentes da música rap, como o drill e o grime, que ele carrega por conta da sua pesquisa incessante como amante da música e como DJ.

Minha mãe começou a me levar a projetos sociais, culturais com intuito de eu não seguir outro caminho na minha quebrada. Em Diadema, eu me deparei com a cultura hip hop, e o primeiro elemento da cultura por que eu me apaixonei antes de cantar foi o graffiti, pela paixão que tinha em desenhar. Automaticamente convivendo com a cultura acabei conhecendo os outros elementos, e a cultura hip hop foi a que moldou minha vida até hoje.

Febem

Ele explica melhor. "Pelo fato de eu ter morado em vários lugares na minha vida, eu tive a oportunidade, mesmo numa situação difícil financeira, de conhecer várias culturas e músicas, como o rap e a cultura hip Hop em Diadema e o funk paulista na sua origem lá na Baixada Santista. Eu sou uma mistura de tudo isso. Não teria como minha arte ser diferente!".

FEBEM - ABAIXO DO RADAR ft SMILE (prod. CESRV)

FEBEM - SUPER HIP-HOP (prod. CESRV)

Na faixa "Relógio", Febem e CESRV citam um trecho do filme "O Gângster" (2007), com Denzel Washington como o personagem George Lucas: "O mais importante desse negócio é ter honestidade, integridade, dedicação à família e nunca se esquecer da onde veio". E essa citação logo no início do álbum tem uma explicação fundamental. Na primeira faixa, o cantor paulistano Smile interpreta o trecho da música "Jorge da Capadócia", composição de Jorge Ben e gravada por ele, mas muito conhecida também pela homenagem dos Racionais MC's no disco "Sobrevivendo no Inferno". O artista comentou que o motivo de ter colocado o trecho vai além da referência e homenagem ao grupo. Nas periferias das cidades, principalmente de São Paulo, é forte a presença das religiões cristãs e também de matrizes africanas, como candomblé e umbanda. Com isso, o intuito é mostrar não só a complexidade da sua vivência cotidiana e musical, mas também ser uma representatividade e abrir caminhos para todas elas através dessa citação.

Vale lembrar que um dos integrantes dos Racionais, DJ KL Jay, também é homenageado em um trecho na faixa "Obrigado Mainstream". "Eu não me considero um cara espiritualizado, mas sempre respeitei tudo e todos da mesma forma, igual ao Zeca Pagodinho. Vindo de quebrada, a única coisa que a gente tinha era nossa família e a fé. Além de que tudo que eu vou fazer no rap, inconscientemente, vai ter alguma ligação com os Racionais MC's, por eles me influenciaram tanto!"

O intuito [do trecho] é para remeter à época em que eu ia para igreja evangélica quando pivete, quando ouvia Jorge Ben e Racionais no quintal, e o samba na quebrada que representa o tambor e a energia do terreiro! Febem

FEBEM - OBRIGADO MAINSTREAM (prod. CESRV)

Na abertura do lançamento do álbum, Febem mostrou o single "Obrigado Mainstream". Ele já tinha feito uma prévia da faixa em sua participação no programa "Podpah", em fevereiro de 2024.

Com rimas afiadas, o completo domínio lírico e a sua parceria quase espiritual de 10 anos com o produtor CESRV, a música teve uma grande recepção do público. A faixa já bateu mais de 700 mil plays no Youtube e mais de 750 mil plays no Spotify.

O clipe também expóe o seu lado diretor e de um grande amante do cinema. Por sempre consumir filmes e séries, além da escrita cinemática, pela qual todos os álbuns poderiam se transformar num filme, o artista sempre dirigiu e participou ativamente no processo criativo das produções audiovisuais.

Febem comentou que a ideia do clipe era mostrar a energia do álbum. Um artista produzindo suas coisas dentro do seu lado mais intimista, mas atento com que vem acontecendo na cena, mesmo não sendo enxergado por todos. Literalmente buscando estar "acima da média mas abaixo do radar".

O rapper conta mais sobre o conceito. "Eu e o Cesinha [CESRV] nos conhecemos numa fase da vida em que estávamos precisando levantar. Com isso, a gente uniu forças e nos levantamos juntos. Eu vejo muito a nossa relação como Bebeto e Romário. Aprendemos muito durante esses 10 anos de convivência e amizade!".

A arte que eu consumo acaba sendo inspiração e referência em tudo que eu crio. Em minha música, sempre vai ter referências de filmes e séries, por eu ter uma ligação muito forte também com o audiovisual.

Febem

FEBEM e FLEEZUS lançam SOM ao vivo

O que não faltam são referências a trechos de filmes e séries em "Abaixo do Radar". A faixa "O Dobro ou Nada" tem referências do filme "Quebrando a Banca" (2008), em que o artista propõe uma reflexão sobre inteligência artificial. Mesmo com toda essa tecnologia e avanço, não é possível chegar perto da sua arte pois ele se encontra "Abaixo do Radar".

Na faixa "Super Hip Hop", Febem cita do filme "Scarface" (1983) uma fala do personagem principal, Tony Montana. No trecho, o artista cita dias e momentos ruins em sua vida, mas encontra significado novamente quando abre o bloco de notas e começa compor. Evidenciando a importância da SUPER cultura hip hop em sua vida.

A arte é onde eu mostro que eu estou vivo. E o Rap está mais vivo do que nunca. Na minha música, eu faço o que eu acredito, mas também me entrego para que a minha arte faça sentido na vida das pessoas!

Febem

FEBEM - SUPER HIP-HOP (prod. CESRV)

FEBEM - O DOBRO OU NADA (prod. CESRV)

Nesta sexta (9), o artista faz o show de lançamento do álbum no Sesc Pompeia, em São Paulo. A apresentação é gratuita, mas os ingressos estão esgotados.