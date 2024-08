'Acho bem difícil', diz Titina Medeiros sobre cenas de sexo em novela

Apesar de uma carreira consolidada no teatro, Titina Medeiros estreou na TV apenas em 2012, na novela "Cheias de Chame", que está em reprise na faixa Edição Especial nas tardes da Globo. Além disso, a atriz pode ser vista atualmente como Nivalda em "No Rancho Fundo", personagem que retornou em uma nova história após o sucesso de "Mar do Sertão", em 2022.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Ao reaqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O início em 'Cheias de Charme'

Consolidada no teatro nordestino, Titina comentou em entrevista a Splash sobre sua estreia na televisão. "De repente, apareceu 'Cheias de Charme' na minha vida... novela, uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Mas o destino sabe o que faz. Primeiro que fui muito bem acolhida com o personagem que eu acho que é o maior personagem da minha vida. A televisão que me deu, no sentido de poder brincar, de poder mostrar meu trabalho, de uma personagem tão maravilhosa, brasileira, potente".

Socorro (Titina Medeiros) em 'Cheias de Charme' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Ela relembra as parcerias que fez na novela, com o autor Filipe Miguez e com seus parceiros de cena, como Taís Araújo, Humberto Carrão e Cláudia Abreu, com muito carinho. "Nunca tinha feito novela. Não sabia o que era nem fazer novela. Porque atuar em teatro é uma coisa... Só que isso também só foi possível porque eu tive grandes parceiros. Eu tive muita sorte. Me considero uma pessoa de muita sorte, porque esses parceiros são meus parceiros que ficaram para a vida".

Cláudia Abreu me defendeu em set [...] Eu não sabia muito de entendimento de câmera, de posicionamento, a coisa do enquadramento, não sei o quê. E teve uma vez que um cinegrafista me falou 'essa menina, não sei o quê'. Ela [Cláudia Abreu] se levantou e falou 'para, é a primeira novela dela'.

Titina Medeiros

Com duas novelas no ar, uma reprise e uma inédita, Titina conta que o reconhecimento na rua aumenta. "Você é reconhecido nos lugares. Você entra no avião, você percebe os olhares, as pessoas lhe reconhecendo. É engraçado. Aumenta, sim, em dose dupla ainda [...] Tem muita gente, mesmo no horário cedo, como o de 'Cheias de Charme', que assiste a essa novela e não assiste a Nivalda. E tem gente que assiste a 'No Rancho Fundo' e não assiste a 'Cheias de Charme'. É dose dupla mesmo!"

O retorno de Nivalda

Nivalda é a primeira-dama de de Lapão da Beirada, uma das cidades onde se passa a novela das 6 "No Rancho Fundo". Este é retorno da personagem, que originalmente foi criada para "Mar do Sertão", trama exibida em 2022.

Dá aquele medo, meu Deus, será que eu [ainda] vou saber? Dá mesmo, é real, será que eu vou conseguir fazer de novo?

Titina Medeiros

Titina Medeiros Imagem: Gabriel Pagano

Ela revela que, ao retornar com uma personagem que já existia em outra trama, vem também a preocupação de entregar algo novo para o público. "Você também fica numa outra preocupação que é: eu tenho que entregar outra coisa, não posso entregar mais do mesmo, o que é que eu posso entregar ainda aqui? Mas mais uma vez é uma construção coletiva, o autor também está com esse medo, [...] ele também está preocupado em oferecer mais do personagem".

Apesar disso, Titina tem o desejo de retornar para uma parte 3 do universo de "Mar do Sertão" e "No Rancho Fundo". "Claro! Eu amo fazer Nivalda, eu amo Sabá Bodó, eu amo meu núcleo [...] Eu já pensei nisso, será que Mário [Teixeira] tem interesse em fazer a trilogia? E será que a gente tá nessa trilogia? Eu adoraria, eu acho que seria o máximo".

Cenas de sexo com Igor Jansen

Em cenas recentes da novela, Nivalda se separou do marido Sabá Bodó, mas Titina torce para a reconciliação do casal. "Sabá é muito fofo. E eu acho que eles se amam de verdade. Sabá é muito lindo. É maravilhoso".

Durante essa separação, a primeira-dama se envolveu em um caso com Nivaldo (Igor Jansen), personagem bem mais novo que Nivalda. "O público tem se divertido, sinto que a repercussão é mais positiva no sentido de achar engraçado. 'Mas volta pra Sabá', as pessoas falam muito pra mim".

As cenas quentes com Igor Jansen foram uma surpresa para atriz. "Me acho uma pessoa tão pouco sexy, tão diferente daquilo. Eu digo, 'meu Deus, será que eu vou conseguir?'. Porque tem que ter humor também, não são só cenas quentes, são cenas quentes com humor. Mas é isso, entra no jogo, faz o jogo, respira e vamos embora. Na hora [da gravação] não dá pra ter isso".

Apesar de se sentir desconfortável com as cenas de sexo, Medeiros entende que faz parte da personagem. "Eu acho bem difícil. Confesso que eu não me sinto muito confortável. Mas é Nivalda, né? Porque tá quente demais, gente, pelo amor de Deus", brinca a atriz.

Sou uma pessoa, por exemplo, que não gosta de mostrar nem minhas pernas [...] Mas você respira e vai. [Pensa] 'Vamos lá, não é você...'

Titina Medeiros