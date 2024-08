Pernas presas no cinto: truque do TikTok para soneca em avião é arriscado

Um truque viral para uma soneca de qualidade no avião — que já faz sucesso com milhares de visualizações no TikTok e diversos vídeos em que influenciadores testam a modalidade e dividem sua experiência — pode oferecer sérios riscos à segurança de bordo e à saúde do passageiro.

A tal manobra que os usuários da rede apontam como perfeita consiste em dobrar as pernas com os pés sobre o assento e prendê-las com o cinto de segurança. Confira como funciona nos vídeos que mostram pessoas de diferentes biotipos tentando se encaixar nas poltronas:

O xis da questão

Além de correr o risco de ser repreendido pelos comissários, já que esta posição não se encaixa nas normas de segurança de voo durante a decolagem ou aterrissagem, o passageiro que a adota pode criar caos a bordo durante uma turbulência ou emergência.

"Não é sugerido sentar-se assim porque se ocorre uma forte corrente de jato, você pode ser chacoalhado para cima e para baixo e se machucar", explicou a comissária Jasmine Khadija à revista especializada em turismo Travel and Leisure. "[Também] se houver uma evacuação de emergência, é fortemente recomendado evitar qualquer [situação] de perigo de tropeçar, o que inclui os cintos de segurança ou quaisquer tiras ao redor dos pés".

Ou seja, na correria em que todos precisam deixar o avião imediatamente, o passageiro se verá naturalmente preso — criando lentidão para a evacuação daqueles ao seu redor, correndo o risco de tropeçar no cinto fora de lugar ou ainda, durante uma turbulência, criando uma lesão a que os comissários terão de atender.

Truque é "amigo" de câimbras e torcicolo

"Qualquer pequena turbulência pode fazer com que sua cabeça se bata contra seus joelhos [nesta posição], possivelmente causando um ferimento, e a posição com a cabeça para a frente pode levar à câimbras no pescoço e dores de cabeça", concordou a educadora de clínica de sono Cali Bahrenfuss, da Delta Sleep Coaching, à publicação.

Ficar "apertado" na poltrona é um dos maiores pesadelos dos passageiros de voos longos -- o truque da soneca pode piorar a situação levando a torcicolos e câimbras Imagem: Getty Images

Mas não é só o pescoço ou as pernas que sofrem com um período prolongado "amarradinho" na poltrona. "Esta posição não permite que seu corpo relaxe totalmente e pode causar desconforto graças à curvatura estranha da coluna e o estresse que coloca no seu pescoço", apontou a dra. Chelsea Perry, proprietária da clínica de sono Sleep Solutions, de Massachusetts.

Mas e a trombose?

Poltronas pequenas e dificuldades de locomoção a bordo com aquele vizinho mais espaçoso já são desafios naturais que viajar de avião (especialmente na classe econômica) apresenta aos passageiros e, por isso, aumentam o risco de uma trombose — a formação de um cóagulo dentro de uma veia ou artéria que interrompe a circulação do sangue.

Caminhar a cada duas horas pelo avião é uma estratégia melhor para a saúde do passageiro Imagem: Getty Images

Períodos prolongados com as pernas dobradas, portanto, vão na contramão das recomendações médicas: beber bastante líquido durante a viagem, sentar-se de maneira confortável, evitar o consumo de álcool, usar meias elásticas de compressão para facilitar a circulação sanguínea, não ingerir remédios para dormir, caminhar pela aeronave a cada duas horas.

Por isso, o conforto da soneca nesta posição já é duvidoso, mas não vale a segurança da sua saúde ou da viagem.