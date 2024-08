Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados por ameaça de ataque, dizem organizadores

BERLIM (Reuters) - Os três shows de Taylor Swift em Viena foram cancelados após a confirmação do governo austríaco de um ataque planejado no estádio que receberia a cantora norte-americana, disseram os organizadores nesta quarta-feira.

"Com a confirmação das autoridades governamentais de um ataque terrorista planejado no Estádio Ernst Happel, não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos", disse a Barracuda.music em um post no Instagram, acrescentando que todos os ingressos seriam automaticamente reembolsados.

A polícia austríaca deteve nesta quarta-feira duas pessoas suspeitas de planejar ataques a shows, disse Franz Ruf, diretor geral de segurança pública, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

(Reportagem de Alexnadera Schwarz-Goerlich e Riham Alkousaa)