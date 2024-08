Sem objetivo claro, Central Olímpica é programa mais esquisito da Globo

Central Olímpica tem provado ser um dos programas mais esquisitos já produzidos pela Globo, avalia Chico Barney.

Com um resumo diário e bem-humorado do dia olímpico, com curiosidades e histórias, o programa tem cortes divertidos — como o encerramento de ontem (6), em que o apresentador Tadeu Schmidt abraçou e se declarou para o gato de pelúcia Petit Gatô. "Lembrou aqueles vídeos de pessoas com animais de apoio emocional", avalia Chico.

O grande problema do programa acaba sendo a falta de clareza sobre o seu objetivo, avalia Bárbara Sayrne.

Apesar da temática, o programa foge de alguns temas olímpicos com dinâmicas e convidados pouco relacionáveis ao assunto, diz o colunista. "Parece que a Globo odeia as Olimpíadas", diz. "Parece que tem alergia, que estão arrependidos de terem comprado os direitos".

Com muitos VTs e pouca conversa entre os apresentadores — Tadeu e Fernanda Garay —, o programa acaba por divertir, afirma Chico. "Os dois apresentadores não amarram tudo de um jeito orgânico e que fique legal. Fica um 'almanacão' de qualquer coisa".

É surpreendente. Gosto do Central Olímpica porque é esquisito, parece uma colcha de retalhos (?) E os apresentadores parecem VJs da MTV Chico Barney

Sem ordem cronológica, programa se destaca por apresentadores

Outro ponto negativo do programa é a falta de ordem cronológica, pontua Bárbara Saryne. "Parece que não tem uma ligação de um assunto com o outro, só tem um monte de VT entrando, não tem uma ordem cronológica. Parece a edição de A Fazenda; é meio bagunçado", diz.

Já a apresentação de Fernanda Garay tem sido um destaque positivo. "Não imaginava que ela teria essa desenvoltura", avalia Saryne. "Uma simpatia, carisma? Acho ela muito boa e foi o grande destaque da cobertura da Globo".

A escolha do "Petit Gatô" também deixa o programa mais lúdico, aproximando-o não só de crianças, mas também de um público com pouco conhecimento sobre os esportes.

Já Tadeu mostra a paixão que tem pelos esportes, mas parece "um pouco perdido", diz Saryne. "Não é a melhor participação dele, apesar de sentir que ele gosta muito do que está fazendo. O problema á o formato mesmo, não encontraram o tom".

Assista à íntegra do Central Splash:

