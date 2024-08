Saryne: Gracyanne acaba com esperanças de reatar com Belo ao deixar casa

Após quatro meses do término de seu relacionamento com Belo, Gracyanne decidiu se mudar, afetando a possibilidade de uma retomada do casal.

Até então, os dois habitavam o triplex em que viviam durante o relacionamento, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A decisão indica que o casal tentou, mas finalmente chegou a hora de seguir novos rumos, avalia Bárbara Saryne. "Eles estavam separados, mas a partir do momento em que dividiam o mesmo teto, fica aquela esperança de que terá uma reconciliação", diz. "Me deixa triste, mas ciclos se encerram".

O término, anunciado em abril, foi um dos que mais frustou os fãs de celebridades, lembra Chico Barney. "Deixou muita gente desamparada", disse.

Mudança pode indicar ida para A Fazenda?

Quando anunciou que mudaria de casa, Gracyanne também disse que pensa em morar em São Paulo — o que poderia ser um indicativo de que iria para A Fazenda, diz Chico Barney.

Saryne discorda, e destaca que Gracyanne tem ganhado muito dinheiro com publicidades e o conteúdo adulto que começou a produzir recentemente. "Em um dia, ela ganhou mais dinheiro do que o cachê que o pessoal da Fazenda ganha. Ela não ia se expor por tão pouco".

Além disso, há rumores de que a Record não terá participantes que produzem conteúdo adulto no reality deste ano, destaca a comentarista. "Se em algum momento ela for para um reality show, será o Big Brother", opina.

