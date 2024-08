Rosi Campos: O reencontro da atriz com o público infantil em novela do SBT

A presença de Rosi Campos, 70, em "A Caverna Encantada" (SBT) marca o reencontro da atriz com o público infantil. A artista interpretou a personagem Tia Morgana no seriado "Castelo Rá-Tim-Bum" (TV Cultura), nos anos 1990, e marcou a infância de milhões de brasileiros.

É muito bacana fazer essa novela. Essa personagem é uma detetive, que trabalha com a irmã Wanda. Elas formam uma dupla terrível, que vai atrás de todos os mistérios da novela, da escola, e tudo o que acontece na cidade. É muito legal trabalhar com as crianças. Rosi, em entrevista a Splash

Artista interpreta Shirley Ramos, uma espécie de "Sherlock Holmes". Ela é uma senhora pragmática e atenta, que consegue visualizar todos os desdobramentos das situações em que está. Enquanto não consegue decifrar um enigma, não sossega. Ela é avó de Isadora.

Atriz destaca o empenho do elenco infantil da trama escrita por Íris Abravanel. "É uma verdadeira loucura. Elas estudam, decoram tudo, trabalham muitas horas e são crianças muito preparadas. É uma surpresa e um prazer poder trabalhar com elas."

É a segunda passagem de Rosi pelo SBT. Em 1989, a artista integrou o elenco da novela "Cortina de Vidro". Ela destaca o avanço do canal de Silvio Santos em relação à primeira vez que trabalhou na emissora. "A evolução do SBT é enorme. Agora essa produção, com essa qualidade, qualidade de atores, diretores e equipe técnica. Teve um avanço enorme."

'Castelo Rá-Tim-Bum'

Angela Dip, Sérgio Mamberti e Rosi Campos Imagem: Marcos Ribas/Brazil News

A atriz ganhou um espaço no imaginário infantil nos anos 1990. Ela interpretou Morgana no seriado lançado pela TV Cultura em 1994. Originalmente, era para o programa ser uma continuação do Rá-Tim-Bum.

O programa foi um dos maiores sucessos da televisão brasileira. O seriado foi ao ar originalmente de 1994 a 1995, com 90 episódios no total.