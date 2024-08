Retratos de família: João Silva compartilha novas fotos com Faustão

Para quem estava com saudades do Faustão, o filho do apresentador, João Silva, compartilhou um álbum de família com fotos inéditas com o pai nesta terça, 6. Algumas, da época de infância dos filhos e a última, mais recente, mostra Faustão com a mulher, a jornalista Luciana Cardoso, e os filhos, João Guilherme e Rodrigo - Lara é fruto do casamento com Magda Colares.

Veja aqui .

Em junho, João Silva disse não ser dependente das riquezas do pai, afastado da televisão por problemas de saúde.

"Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou o jovem de 20 anos em entrevista ao programa No Lucro CNN.