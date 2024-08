Brasil começa a receber sistema antifurto do Android; saiba como funciona

O Google quer complicar a tarefa de quem furta telefones Android com três novos recursos. Ainda em fase de desenvolvimento, eles conseguem bloquear o celular em determinadas situações, impedindo, por exemplo, o acesso a apps bancários.

A empresa tinha anunciado o recurso em maio, durante a conferência Google I/O, e o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a receber as funcionalidades. A liberação dos novos recursos começa nesta quarta-feira (7), e Tilt testou em primeira mão.

Os três tipos de bloqueios

Bloqueio de detecção de roubo. O celular bloqueia automaticamente a tela quando alguém pega seu dispositivo de forma brusca e foge.

O sistema operacional usa a informação do acelerômetro (um sensor de movimento celular) para "entender" que ele foi pego da mão de uma pessoa de forma abrupta. Segundo o Google, eles treinaram uma inteligência artificial a partir de várias simulações para conseguir reconhecer este movimento brusco de furto.

Bloqueio de dispositivo offline. O celular bloqueia a tela se ficar offline por um tempo. Esse recurso é especialmente útil em casos de furto e que o criminoso, logo após pegar o telefone, o coloca em modo avião para evitar o rastreamento.

Mesmo colocando no modo avião, após alguns segundos a tela vai ser bloqueada, impedindo acesso a apps.

Bloqueio remoto. Em caso de perda ou roubo, a pessoa pode acessar android.com/lock de qualquer dispositivo com acesso à internet, colocar seu número de telefone e bloquear a tela.

Para funcionar, é importante que, ao ativar o serviço (o que é ensinado mais adiante no texto), a pessoa verifique o número de telefone dela.

Recurso para bloquear o celular Android roubado ou perdido Imagem: Reprodução/Google

Em todos os casos, o celular é desbloqueado ao digitar a senha ou por biometria (seja por digital ou face). Na sequência, aparecerá uma notificação informando a razão de o telefone ter sido bloqueado.

Nos testes, o único recurso que teve um funcionamento um pouco errático foi o bloqueio de detecção contra roubo. Um dia, estava andando com o celular desbloqueado na mão e ele automaticamente o bloqueou, durante uma subida de ladeira — talvez ele tenha entendido que era uma tentativa de roubo. Mesmo assim, não foi nenhum grande problema, dado que logo desbloqueei o telefone com a minha digital.

Sobre o bloqueio remoto, após acessar o android.com/lock e digitar o número do telefone, a operação foi realizada em menos de 5 segundos. O mesmo ocorre com o bloqueio do dispositivo off-line — alguns segundos após ficar offline, e a tela já é desativada.

Esses recursos são para que o usuário tenha uma resposta rápida no caso de um furto ou perda do celular. A vantagem é que a vítima consegue bloquear a tela remotamente para proteger contra o abuso de um criminoso.

Fabrício Ferracioli, gerente técnico de parcerias e engenharia do Android do Google

Essas funcionalidades são especialmente importantes em caso de furto que, segundo Anuário Brasileiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o crime mais comum no que diz respeito à subtração de celular.

Em casos de roubo, quando a pessoa fica sob ameaça de arma e o criminoso costuma pedir a senha do telefone, o Google diz que tem desenvolvido soluções de modo que não coloque em risco a vida da vítima.

Não custa lembrar que os celulares Android têm o app Encontre meu dispositivo, que ajuda a localizar o telefone quando está com conexão à internet.

No Brasil, a Samsung oferece um serviço pago chamado Cadeado Galaxy, que permite bloquear remotamente celulares da marca que foram roubados. O processo e feito por telefone ou pelo site pelo site cadeadogalaxy.com.br. O plano custa R$ 39,90 por ano.

Como configurar os bloqueios

Os recursos estão em fase de teste e estão sendo disponibilizados aos poucos para celulares com Android 10 ou superior.

No início, por padrão, as funcionalidades devem ser ativadas manualmente. A configuração é encontrada seguindo o seguinte caminho:

Configurar > Google > Todos os Serviços > Segurança do Dispositivo e Proteção contra roubo

Em alguns telefones o caminho pode ser:

Configurar > Google > Todos os Serviços > Proteção Contra Roubo

Lá, é possível ativar cada uma das opções. Caso seu celular esteja atualizado e não apareça os recursos nos caminhos acima, reiniciar o telefone pode ajudar a forçar a atualização.

Telas com as opções de proteção contra rouba do sistemas operacional Android Imagem: Divulgação

O Google ressalta que, por estar em fase de testes, pode ser que os três recursos não estejam disponíveis logo de cara, mas com o tempo todos os celulares compatíveis contarão com todas as funcionalidades.