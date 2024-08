Ratinho expõe seu império de mídias e negócios: 'Sobrevivo muito bem'

O apresentador do SBT Carlos Roberto Massa, o Ratinho, revelou em entrevista ao podcast Boa Noite, Brasil, que foi ao ar no dia 4, detalhes sobre seu vasto império de mídias. "A Rede Massa hoje, entre minhas e afiliadas, tem 77 emissoras de rádio, mais seis emissoras de televisão," afirmou Ratinho, destacando a magnitude de seus empreendimentos.

Além do setor de comunicação, Ratinho enfatizou que também é proprietário de um hotel, que ele identifica como sua principal fonte de renda. "Sou contratado do SBT, mas também contrato muitas pessoas. A pior coisa do mundo é ser empresário. Se eu pudesse voltar atrás, faria igual ao Faustão, teria 4 ou 5 funcionários e colocaria o dinheiro no banco", desabafou.

Ratinho, que se destaca no agronegócio com 13 fazendas, comentou que sua motivação em gerar empregos é algo para além da necessidade, e envolve sua história de vida. "Eu vivi muito tempo desempregado e morava em uma cidade pequena, sem dinheiro e com um filho pequeno. Isso criou um trauma em mim de que eu precisava arrumar emprego, então vivo abrindo negócios para empregar pessoas. Mas dizer que preciso disso, não. Com uma fazenda minha, eu sobrevivo muito bem," afirmou o apresentador.

Desde jovem, Ratinho já sentia ter habilidade para negócios. "Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos pediam as coisas para o meu pai, eu não. Comecei pegando mamona para vender e depois fui engraxar sapatos em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Vi que tinha muito engraxate para pouco sapato e comecei a ir na casa das pessoas na segunda-feira. Sempre gostei de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", compartilhou.

Com uma trajetória marcada por empreendedorismo, negócios e pelo entretenimento, Ratinho se mantém como uma figura influente tanto na televisão quanto no mundo empresarial.