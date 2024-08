Festa com 700 convidados e sem fim: como Preta Gil vai celebrar os 50 anos

Preta Gil completa 50 anos nesta quinta-feira (8), e vai celebrar em grande estilo.

Como vai ser a festa?

O evento deve ter 700 convidados, e vai acontecer na Zona Portuária do Rio. Entre os chamados estão familiares, amigos "de todas as etapas da vida" e "gente nova". "Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades", contou Preta em entrevista ao jornal O Globo.

Ludmilla e Psirico estão entre as atrações. Preta também convidou os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla para comandar a pista.

Sem hora para acabar. "A princípio, começa às 9h e está programada para acabar às 5h, mas não temos horas para terminar, não".

Convidados bacanas, comidas, bebidas e músicas boas. Para a cantora, são esses itens que fazem seus eventos serem tão concorridos.