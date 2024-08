Preparador de Lauana Prado explica como cantora conquistou 'supercoxas'

O preparador físico Coach Fabricio detalhou como ajudou Lauana Prado, 35, a intensificar o shape para a gravação de seu novo DVD, "Lauana Prado Transcende", rodado em maio.

O que aconteceu

Segundo ele, foram precisos dois meses de malhação intensa para que a cantora perdesse 5 kg de gordura corporal e ganhasse outros 5 kg em massa muscular. "Durante dois meses, a gente focou em massa muscular e entramos no processo de definição e perda de gordura. Fizemos um trabalho de atleta. Ela gosta de músculos e valoriza muito, sempre me pede para ficar com músculos cada vez mais densos e rígidos", contou ele ao portal Gshow.

As 'supercoxas' de Lauana, que vem chamando a atenção e despertando curiosidade, também são resultado de um procedimento específico. "Estamos fazendo de maio para cá um trabalho de profundidade de corte. A coxa dela não aumentou tanto quanto parece, mas, por conta de torneamentos e detalhes que estamos ganhando no físico, passa a impressão de estar mais musculosa. Ela ganhou massa muscular e perdeu um pouco de gordura. Mas o peso continua exatamente o mesmo."

Tamanho esforço, na opinião de Fabricio, trouxe a Lauana benefícios muito além da questão estética. "Ela está se sentindo bonita. No começo, tirava poucas fotos, filmava pouco. Agora faz um exercício e vai para a frente do espelho tirar foto. É muito nítido que ela está feliz, contente e gostando do novo físico. Fora a melhora do sono e disposição que está ganhando."